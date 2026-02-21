الرئيس السيسي: قوة الوطن في تلاحم مؤسساته وإخلاص قادته

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قوة هذا الوطن تكمن في تلاحم مؤسساته، وفي إخلاص قادته الذين يعملون على قلب رجل واحد لرفعة وطننا، مشيداً بدور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى جهودها في مساندة كل مؤسسات الدولة؛ لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الفعاليات تضمنت عرض فيلم تسجيلي عن الفريق أول عبد المجيد صقر، وإنجازاته بالقوات المسلحة خلال فترة تولية المنصب.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة، قدم خلالها الشكر والتقدير للفريق أول عبد المجيد صقر، على ما قدمه من جهود مخلصة وتفانٍ في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن مسيرة العطاء في القوات المسلحة، هي سلسة متصلة يُكمل فيها كل جيل ما بدأه من سبقوهم؛ لتظل في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وأعرب الفريق أول عبد المجيد صقر، عن جزيل شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقيادة العامة العامة للقوات المسلحة، على هذا التكريم، متمنيا للفريق أشرف سالم زاهر، التوفيق والسداد في حمل المسؤولية المقدسة.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل دائماً نموذجاً فريداً يحتذى به في التفاني والإخلاص لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثمَّن ما قدمه الفريق أول عبد المجيد صقر من جهود وطنية، وأمانة في أداء مهامه للحفاظ على تراب مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن رجال القوات المسلحة دائما على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهما تعاقبت الأجيال.

وكرَّم الرئيس السيسي، الفريق أول عبد المجيد صقر، ومنحه نوط الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تقديراً لجهوده الوطنية، كما شارك قادة القوات المسلحة تناول وجبة الإفطار.