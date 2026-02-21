الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية

أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في إحباط سلسلة هجمات إلكترونية ممنهجة ذات طابع إرهابي، استهدفت البنية التحتية الرقمية وعدداً من القطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي اليوم، أن فرق الرصد والاستجابة تعاملت بكفاءة عالية مع التهديدات منذ لحظة اكتشافها، حيث تم احتواء الهجمات وعزل الأنظمة المستهدفة ومنع أي تأثير على الخدمات العامة أو بيانات المستخدمين، مؤكداً أن جميع الأنظمة الحيوية تعمل بصورة طبيعية وآمنة.

وأشار البيان إلى أن طبيعة الهجمات تنوعت بين محاولات اختراق الشبكات الحكومية، ونشر برمجيات فدية متطورة، إضافة إلى حملات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت منصات رقمية وطنية.

كما رصد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، بما يعكس تطوراً نوعياً في أساليب الجهات المنفذة وسعيها لاستغلال التقنيات الحديثة لأغراض تخريبية.

وأكد المجلس أن سلامة الأفراد وحماية البيانات الشخصية واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن والدفاع السيبراني تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ومزودي الخدمات والشركاء الدوليين، لتعزيز جاهزية الدولة ورفع مستوى المرونة الرقمية.

وأضاف أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها التقنية وتدريب كوادرها الوطنية، إلى جانب تحديث منظومات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن التعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة والحد من آثارها.

ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع المؤسسات والأفراد إلى الالتزام بإرشادات الأمن الرقمي، وتحديث الأنظمة والبرمجيات بشكل دوري، وعدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مريبة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية فضائها الرقمي وصون استقرارها، ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف بنيتها التحتية أو خدماتها المدنية، مشدداً على أن أمن الدولة الرقمي جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني الشامل.