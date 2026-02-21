قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشارو ترامب يحذرون: مواجهة محتملة مع إيران قد تكلفه ثمنا سياسيا باهظا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

كشفت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي يدفع باتجاه تصعيد عسكري محتمل مع إيران، وسط استعدادات ميدانية تشمل تعزيزا واسعا للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط والتحضير لغارات جوية قد تمتد لأسابيع، غير أن النقاش داخل البيت الأبيض لا يزال محتدما، في ظل غياب توافق واضح بشأن جدوى وتوقيت أي هجوم.

وبحسب التقرير، لم يُحسم القرار النهائي بعد، رغم الخطاب التحذيري المتكرر الذي يوجهه ترامب إلى طهران بشأن ملفها النووي، وأقر مسؤول رفيع في الإدارة بعدم وجود «دعم موحد» لتنفيذ ضربة عسكرية في هذه المرحلة.


التصعيد المحتمل يأتي في توقيت حساس سياسياً، إذ تقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر والتي ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحافظ على أغلبيته، وتشير مناقشات داخلية إلى أن الناخب الأمريكي يضع قضايا التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في صدارة أولوياته، ما يجعل أي انخراط عسكري طويل الأمد محفوفاً بالمخاطر الانتخابية.


ويرى استراتيجيون  جمهوريون أن قاعدة ترامب الانتخابية تميل إلى رفض «الحروب المفتوحة»، رغم إمكانية دعم عملية عسكرية محدودة إذا قُدمت باعتبارها ضرورية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، في المقابل، يحذر مراقبون  ومستشاريون للرئيس الأمريكي من أن أي مواجهة مع إيران ستكون أكثر تعقيداً من تجارب سابقة وقد تكلفه ثمناً سياسياً باهظاً، نظراً لقدرات طهران  العسكرية وشبكة نفوذها الإقليمي.


في الأثناء، عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة، دون إعلان رسمي عن بدء حملة واسعة، ويؤكد البيت الأبيض أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً، لكن تصاعد التهديدات المتبادلة يضيق هامش المناورة بين التصعيد والتسوية.

الرئيس الأمريكي تصعيد عسكري إيران البيت الأبيض طهران ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة زيرو في السعودية.. اركب بيجو بـ300 ألف جنيه

Assassin’s Creed Shadows

تحديث جديد لـ Assassin’s Creed Shadows يعيد القفز اليدوي ويحسّن أسلوب الحركة

تطبيقات الفيديو

وفر باقتك في رمضان .. هكذا تفعل وضع توفير البيانات بتطبيقات الفيديو

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد