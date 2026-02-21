قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
فن وثقافة

دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي

أحمد البهى

أكد الكابتن محمد عبد المنصف أن الزواج في حياته اقتصر على زوجتين ، هما لقاء وإيمان، موضحًا أنه بعد طلاقه من إيمان أقسم ألا يتزوج مرة أخرى على الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إن فترة زواجه لم تشهد صراعات، مؤكدًا أنها مرت بهدوء، وكانت مرحلة جيدة في حياته.

وأضاف أنه على المستوى المهني حقق خلالها بطولات ونجاحات في مشواره الكروي، مشيرًا إلى أنها كانت فترة موفقة في حياته الشخصية والعملية.

محمد عبد المنصف يكشف سبب زواجه على لقاء الخميسي


كما كشف الكابتن محمد عبد المنصف كواليس زواجه خلال 7 سنوات، مؤكدًا أنه حرص على مشاعر زوجته وحماية بيته طوال تلك الفترة.

وقال عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب: "في ناس كتير بتعمل كده وبتتزوج وتخبي خوفًا على مشاعر الزوجة الأولى وبيحافظوا على البيت، صعب حد يفكر ويروح يقول لزوجته إنه هيتزوج عليها، مفيش واحدة هتقبل كده".


وأضاف: "ومقولتلهاش حرصًا على مشاعرها وبيتها، ومكنتش عايز يبقى في تصادم أو أخرّب بيتي، ربنا سترها معايا 7 سنين وماكنتش ببات برا البيت".


وأكد أنه خلال تلك السنوات لم يكن يخرج إلا مع مجموعة محددة من أصدقائه، ولم يذهب إلى أماكن كبيرة، قائلًا: "كنت حاسس أني مش غلط ودا الشرع والدين، ومكنتش عايز أؤذي مشاعرها".

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

