دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي

أكد الكابتن محمد عبد المنصف أن الزواج في حياته اقتصر على زوجتين ، هما لقاء وإيمان، موضحًا أنه بعد طلاقه من إيمان أقسم ألا يتزوج مرة أخرى على الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إن فترة زواجه لم تشهد صراعات، مؤكدًا أنها مرت بهدوء، وكانت مرحلة جيدة في حياته.

وأضاف أنه على المستوى المهني حقق خلالها بطولات ونجاحات في مشواره الكروي، مشيرًا إلى أنها كانت فترة موفقة في حياته الشخصية والعملية.

محمد عبد المنصف يكشف سبب زواجه على لقاء الخميسي



كما كشف الكابتن محمد عبد المنصف كواليس زواجه خلال 7 سنوات، مؤكدًا أنه حرص على مشاعر زوجته وحماية بيته طوال تلك الفترة.

وقال عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب: "في ناس كتير بتعمل كده وبتتزوج وتخبي خوفًا على مشاعر الزوجة الأولى وبيحافظوا على البيت، صعب حد يفكر ويروح يقول لزوجته إنه هيتزوج عليها، مفيش واحدة هتقبل كده".



وأضاف: "ومقولتلهاش حرصًا على مشاعرها وبيتها، ومكنتش عايز يبقى في تصادم أو أخرّب بيتي، ربنا سترها معايا 7 سنين وماكنتش ببات برا البيت".



وأكد أنه خلال تلك السنوات لم يكن يخرج إلا مع مجموعة محددة من أصدقائه، ولم يذهب إلى أماكن كبيرة، قائلًا: "كنت حاسس أني مش غلط ودا الشرع والدين، ومكنتش عايز أؤذي مشاعرها".