مسلسل على قد الحب الحلقة 4 .. نيللى كريم تلجأ لطبيب نفسي بعد هلاوس

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث واشتعال المنافسة بين مريم ومراد .

ومن ابرز التطورات التى شاهدتها الحلقة ، مريم (نيللي كريم) تتفاجأ بدخول مراد (أحمد سعيد عبد الغني) الى منزل صديقتها سارة (مها نصار) وقامت مريم بتصوير مقطع فيديو واثناء مواجهتها لسارة صدمت بعد ان اختفى الفيديو من هاتفها.

مراد (أحمد سعيد عبد الغني) يقرر ان ينافس مريم (نيللي كريم) عن طريق استقطاب العاملات فى ورشتها للشغل معه.

تقارب ملحوظ بين مريم وكريم وتقرر ان تقدم له هدية بسبب دعمه الكبير لها.

مريم تقرر ان تأخذ اجازة من العمل وتذهب لطبيب نفسي لتحكي لها عن معاناتها مع الهلوسة.

مسلسل على قد الحب

ويُعرض مسلسل “على قد الحب” يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل “على قد الحب”

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز