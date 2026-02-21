قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أخبار العالم

الخارجية العراقية تندد بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

القسم الخارجي

أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ووصفتها بأنها “تجاوز خطير يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن العراق يرفض أي خطاب ينطوي على الدعوة إلى الهيمنة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم، إن ما ورد في المقابلة الإعلامية التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع السفير الأمريكي، يتضمن “طرحاً يمس بسيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ويحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط”.

تأكيد على سيادة الدول

وأضاف البيان أن “التلميح إلى قبول سيطرة دولة بعينها على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. وشددت الوزارة على أن العراق يقف بثبات إلى جانب احترام الحدود الدولية المعترف بها ورفض أي مشاريع توسعية.

وأوضحت الخارجية العراقية أن التصريحات، التي استندت إلى تفسيرات دينية وتاريخية تتعلق بمفهوم “الأرض الموعودة”، لا يمكن أن تكون أساساً مشروعاً للعلاقات الدولية المعاصرة، مؤكدة أن النظام الدولي الحديث يقوم على قواعد قانونية واضحة لا على تأويلات عقائدية.

دعوة للتهدئة واحترام القانون الدولي

وجددت بغداد دعوتها إلى جميع الأطراف لاعتماد خطاب مسؤول يسهم في تهدئة التوترات، لا في تصعيدها، خاصة في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار وإحياء مسارات التسوية السلمية.

كما أكدت أن “احترام قواعد القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو التلويح بها، يمثل الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والسلم الإقليميين”.

وزارة الخارجية العراقية مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى إسرائيل إسرائيل الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون الشرق الأوسط

