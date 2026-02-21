الخارجية العراقية تندد بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ووصفتها بأنها “تجاوز خطير يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة أن العراق يرفض أي خطاب ينطوي على الدعوة إلى الهيمنة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم، إن ما ورد في المقابلة الإعلامية التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع السفير الأمريكي، يتضمن “طرحاً يمس بسيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ويحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط”.

تأكيد على سيادة الدول

وأضاف البيان أن “التلميح إلى قبول سيطرة دولة بعينها على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. وشددت الوزارة على أن العراق يقف بثبات إلى جانب احترام الحدود الدولية المعترف بها ورفض أي مشاريع توسعية.

وأوضحت الخارجية العراقية أن التصريحات، التي استندت إلى تفسيرات دينية وتاريخية تتعلق بمفهوم “الأرض الموعودة”، لا يمكن أن تكون أساساً مشروعاً للعلاقات الدولية المعاصرة، مؤكدة أن النظام الدولي الحديث يقوم على قواعد قانونية واضحة لا على تأويلات عقائدية.

دعوة للتهدئة واحترام القانون الدولي

وجددت بغداد دعوتها إلى جميع الأطراف لاعتماد خطاب مسؤول يسهم في تهدئة التوترات، لا في تصعيدها، خاصة في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار وإحياء مسارات التسوية السلمية.

كما أكدت أن “احترام قواعد القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو التلويح بها، يمثل الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والسلم الإقليميين”.