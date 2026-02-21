قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
يزداد البحث خلال الأيام الأخيرة من جانب آلاف العمال في مختلف المحافظات عن رابط وخطوات الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026، بالتزامن مع بدء صرف المنحة رسميًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026 ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير دعم نقدي مباشر للفئات غير المنتظمة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعمال وأسرهم، خصوصًا في الفترات التي تشهد زيادة في متطلبات الإنفاق

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

منحة العمالة غير المنتظمة هي دعم مالي تقدمه الدولة للعمال الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، ويتم صرفها في مناسبات محددة على مدار العام، لمساندتهم في مواجهة أعباء الحياة، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي.

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة بدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل، عبر منافذ هيئة البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لتسهيل حصول المستحقين على المنحة دون تكدس.

منحة

وتُصرف المنحة هذا العام بقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، ويستفيد منها نحو 221 ألفًا و103 عمال، موزعين على 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أتاحت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا رسميًا يتيح للعمالة غير المنتظمة التسجيل والاستعلام عن موقفهم من المنحة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات التسجيل والاستعلام:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
  • الضغط على أيقونة «العمالة غير المنتظمة» من الصفحة الرئيسية.
  • اختيار «تسجيل جديد» في حال عدم وجود حساب مسبق.
  • إدخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
  • تحديد المهنة المدونة في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون ضمن المهن المستحقة للدعم.
  • إدخال رقم الهاتف المحمول لاستقبال إشعارات القبول أو متابعة حالة الطلب.
  • الضغط على زر «إرسال الطلب» وانتظار نتيجة المراجعة من الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن حالة منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للعمال المسجلين بالفعل الاستعلام عن حالة المنحة باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.
  • اختيار خدمات المواطنين ثم الضغط على العمالة غير المنتظمة.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  • الضغط على زر استعلام لمعرفة حالة الطلب، وما إذا كان المستعلم مستحقًا للدعم من عدمه.
    منحة عيد الأضحي 2024

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك المتقدم سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.
  • أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون اسم المتقدم مسجلًا لدى مديرية العمل التابع لها.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة سنويًا

وأكدت الوزارة أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف على مدار العام في عدة مناسبات رسمية، تشمل:
- عيد الميلاد

- شهر رمضان المبارك

- عيد الفطر

- عيد الأضحى

- عيد العمال

- المولد النبوي الشريف

وتأتي هذه المنح في إطار استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن حياة أكثر استقرارًا للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

