قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد صرف منحة رمضان.. 7 مزايا للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل

أموال
أموال
معتز الخصوصي

أعلنت وزارة العمل المصرية بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة.

موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه بعد زيادتها من 500 جنيه سابقا، وتعد واحدة من 6 منح دورية تصرف سنويا في مناسبات محددة تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وعيد العمال، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه من صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة.

طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

 التسجيل الإلكتروني من خلال أصحاب الأعمال والمقاولين عبر المنصة الرقمية للوزارة.

 الحصر الميداني الذي يجريه مفتشو العمل داخل مواقع الإنشاءات والمشروعات المختلفة، حيث يتم تسجيل بيانات العمال وإدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة تمهيدا للاستفادة من المنح.مزايا للعمالة غير المنتظمة

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقاً للموارد المتاحة.

وزارة العمل المصرية منحة العمالة غير المنتظمة الفئات الأكثر احتياجا القيادة السياسية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

سلوت

سلوت يرد على تصريحات روني: الهيبة تقاس بالإنجازات وليس بالمقارنات

كامويش

مهاجم الأهلي يخضع لجلسات مكثفة مع الطبيب النفسي.. إعلامي يكشف

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد