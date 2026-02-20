موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

يتزايد اهتمام المواطنين بموعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تصرف في عدد من المناسبات على مدار العام، خاصة بعد رفع قيمة المنحة إلى 1500 جنيه، على أن يتم صرف منحة شهر رمضان خلال فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة العمل المصرية بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة.

صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه بعد زيادتها من 500 جنيه سابقا، وتعد واحدة من 6 منح دورية تصرف سنويا في مناسبات محددة تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وعيد العمال، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه من صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة.

طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

التسجيل الإلكتروني من خلال أصحاب الأعمال والمقاولين عبر المنصة الرقمية للوزارة.

الحصر الميداني الذي يجريه مفتشو العمل داخل مواقع الإنشاءات والمشروعات المختلفة، حيث يتم تسجيل بيانات العمال وإدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة تمهيدا للاستفادة من المنح.

صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مزايا إضافية للعمالة غير المنتظمة

إلى جانب المنح المالية، استحدثت الوزارة حزمة من المزايا الصحية والاجتماعية والتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمال المسجلين، تشمل صرف 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن إصابات العمل، فضلا عن توفير رعاية طبية شاملة، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية ويغطي المخاطر المهنية المختلفة.

تحذير من الروابط الوهمية

شددت الوزارة على ضرورة عدم التعامل مع أي روابط أو صفحات غير رسمية تطلب بيانات شخصية مقابل التسجيل، مؤكدة أن التقديم يتم حصرا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال المديريات التابعة لها بالمحافظات، مع استمرار لجان الحصر في أعمالها لضم عمال التراحيل والعمالة الموسمية إلى المنظومة.

صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات، واختيار أيقونة العمالة غير المنتظمة، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات قبل الضغط على زر الإرسال، مع متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من مراجعته من الجهات المختصة.