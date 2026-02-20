قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بموعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تصرف في عدد من المناسبات على مدار العام، خاصة بعد رفع قيمة المنحة إلى 1500 جنيه، على أن يتم صرف منحة شهر رمضان خلال فبراير الجاري.

وأعلنت وزارة العمل المصرية بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة.

صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه بعد زيادتها من 500 جنيه سابقا، وتعد واحدة من 6 منح دورية تصرف سنويا في مناسبات محددة تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وعيد العمال، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه من صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة.

طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

 التسجيل الإلكتروني من خلال أصحاب الأعمال والمقاولين عبر المنصة الرقمية للوزارة.

 الحصر الميداني الذي يجريه مفتشو العمل داخل مواقع الإنشاءات والمشروعات المختلفة، حيث يتم تسجيل بيانات العمال وإدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة تمهيدا للاستفادة من المنح.

صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مزايا إضافية للعمالة غير المنتظمة

إلى جانب المنح المالية، استحدثت الوزارة حزمة من المزايا الصحية والاجتماعية والتأمين ضد الحوادث الشخصية للعمال المسجلين، تشمل صرف 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن إصابات العمل، فضلا عن توفير رعاية طبية شاملة، بما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية ويغطي المخاطر المهنية المختلفة.

تحذير من الروابط الوهمية

شددت الوزارة على ضرورة عدم التعامل مع أي روابط أو صفحات غير رسمية تطلب بيانات شخصية مقابل التسجيل، مؤكدة أن التقديم يتم حصرا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال المديريات التابعة لها بالمحافظات، مع استمرار لجان الحصر في أعمالها لضم عمال التراحيل والعمالة الموسمية إلى المنظومة.

صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الدخول إلى بوابة الخدمات، واختيار أيقونة العمالة غير المنتظمة، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات قبل الضغط على زر الإرسال، مع متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من مراجعته من الجهات المختصة.

موعد صرف منحة رمضان موعد صرف منحة موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العمالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

يوم روحي

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشهد اليوم الروحي ببازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة

مهندسة الطاقة الذرية

التضامن تنقذ مهندسة الطاقة الذرية من الرصيف إلى دار الخير بالجيزة

التعليم العالي

التعليم العالي: احتضان فرق بحثية ضمن برنامجي R2E وأوليمبياد الشركات الناشئة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد