الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
1000جنيه منحة رمضان 2026 لهذه الفئة.. تعرف عليها

في خطوة لدعم العاملين بقطاع الكهرباء مع حلول شهر رمضان 2026، أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، موافقة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على صرف منحة مالية بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بشركات الكهرباء.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن المنحة تُصرف سنويًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتأتي بخلاف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى، ضمن المزايا الاجتماعية المقررة للعاملين بالقطاع.

تقدير لجهود العاملين في قطاع حيوي

وأكدت النقابة أن صرف المنحة يعكس تقدير الوزارة للدور الذي يقوم به العاملون في دعم واستقرار منظومة الكهرباء، مشيرة إلى أن العاملين يتحملون مسؤولية كبيرة في تطوير الشبكة القومية وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل رسالة دعم للعاملين في قطاع يُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الأحمال والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

تعاون مستمر لتحسين الأوضاع

وشددت النقابة العامة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مؤكدة حرصها على تحقيق مزايا إضافية تعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

من جانبه، تقدم هشام فؤاد بالتهنئة إلى وزير الكهرباء، وإلى مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيًا دوام التوفيق والسداد.

منحة أخرى للعمالة غير المنتظمة

بالتوازي مع ذلك، بدأت وزارة العمل المصرية صرف منحة رمضان بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن حزمة منح دورية تُصرف سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.

رمضان 2026 منحة رمضان 2026 منحة رمضان الكهرباء قطاع الكهرباء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

