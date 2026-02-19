1000جنيه منحة رمضان 2026 لهذه الفئة.. تعرف عليها

في خطوة لدعم العاملين بقطاع الكهرباء مع حلول شهر رمضان 2026، أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة هشام فؤاد، موافقة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على صرف منحة مالية بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بشركات الكهرباء.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن المنحة تُصرف سنويًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتأتي بخلاف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى، ضمن المزايا الاجتماعية المقررة للعاملين بالقطاع.

تقدير لجهود العاملين في قطاع حيوي

وأكدت النقابة أن صرف المنحة يعكس تقدير الوزارة للدور الذي يقوم به العاملون في دعم واستقرار منظومة الكهرباء، مشيرة إلى أن العاملين يتحملون مسؤولية كبيرة في تطوير الشبكة القومية وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل رسالة دعم للعاملين في قطاع يُعد من الركائز الأساسية للبنية التحتية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الأحمال والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

تعاون مستمر لتحسين الأوضاع

وشددت النقابة العامة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مؤكدة حرصها على تحقيق مزايا إضافية تعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

من جانبه، تقدم هشام فؤاد بالتهنئة إلى وزير الكهرباء، وإلى مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيًا دوام التوفيق والسداد.

منحة أخرى للعمالة غير المنتظمة

بالتوازي مع ذلك، بدأت وزارة العمل المصرية صرف منحة رمضان بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن حزمة منح دورية تُصرف سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.