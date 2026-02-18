المعلومات الكاملة عن عمرة رمضان 2026: الأسعار، والأوراق المطلوبة وخطوات الحجز

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ارتفعت معدلات البحث عن برامج عمرة رمضان 2026، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الحجز، خاصة في العشرة الأواخر من الشهر الكريم، التي تشهد عادةً أعلى نسب الطلب.

وتتنوع البرامج التي تطرحها شركات السياحة بين الاقتصادية والمتميزة، بينما يظل مستوى الإقامة وموعد السفر من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد التكلفة النهائية، إلى جانب موقع الفندق ومدى قربه من المسجد الحرام.

أسعار عمرة رمضان 2026

توفر الشركات باقات متعددة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

تبدأ أسعار برامج الـ10 أيام ذات المستوى الفاخر من حوالي 70 ألف جنيه مصري.

ترتفع الأسعار خلال العشرة الأواخر لتصل إلى 90 ألف جنيه أو أكثر، وفقًا لقرب مقر الإقامة من الحرم، وتصنيف الفندق، والخدمات المرافقة للبرنامج.

وتختلف الأسعار أيضًا بحسب مدة الرحلة وتوافر مقاعد الطيران والغرف الفندقية.

أبرز الخدمات في البرامج الفاخرة

تركز البرامج مرتفعة المستوى على تقديم تجربة مريحة ومنظمة للمعتمر، وتشمل عادةً:

الإقامة في فنادق متميزة قريبة من الحرم.

توفير وجبتي الإفطار والسحور يوميًا.

تنقلات بحافلات حديثة ومكيفة.

إشراف وتنظيم إداري طوال فترة الرحلة.

المستندات اللازمة للحجز

لإتمام إجراءات السفر واستخراج التأشيرة، يجب تجهيز المستندات التالية:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.

شهادة تطعيم معتمدة عند وجود اشتراطات صحية.

تصريح سفر وفقًا للفئة العمرية أو جهة العمل.

أي أوراق إضافية تحددها شركة السياحة طبقًا للتعليمات المنظمة.

خطوات إصدار تصريح العمرة إلكترونيًا

ويمكن للمعتمرين استخراج تصريح أداء العمرة عبر تطبيق نسك من خلال إجراءات بسيطة تشمل:

تحميل التطبيق عبر المتجر الرسمي للهواتف الذكية.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم التأشيرة للزائرين ورقم جواز السفر.

اختيار خدمة «أداء العمرة» من قائمة الخدمات.

تحديد الموعد المناسب عبر جدول يوضح مدى الازدحام بالألوان.

تأكيد الطلب للحصول على تصريح إلكتروني مزود برمز QR يسمح بالدخول إلى الحرم في التوقيت المحدد.

توصيات للراغبين في أداء العمرة

ويؤكد المختصين أهمية الحجز المبكر لتجنب الزيادات السعرية المتوقعة مع ارتفاع الطلب، فضلًا عن ضرورة التعامل مع شركات سياحة مرخصة والالتزام بالضوابط الرسمية لضمان رحلة آمنة ومنظمة خلال موسم عمرة رمضان 2026.