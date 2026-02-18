قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
القبض على سائق طلب أجرة زيادة بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المعلومات الكاملة عن عمرة رمضان 2026: الأسعار والأوراق المطلوبة وخطوات الحجز

المعلومات الكاملة عن عمرة رمضان 2026: الأسعار، والأوراق المطلوبة وخطوات الحجز
المعلومات الكاملة عن عمرة رمضان 2026: الأسعار، والأوراق المطلوبة وخطوات الحجز
ولاء خنيزي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ارتفعت معدلات البحث عن برامج عمرة رمضان 2026، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الحجز، خاصة في العشرة الأواخر من الشهر الكريم، التي تشهد عادةً أعلى نسب الطلب.

وتتنوع البرامج التي تطرحها شركات السياحة بين الاقتصادية والمتميزة، بينما يظل مستوى الإقامة وموعد السفر من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد التكلفة النهائية، إلى جانب موقع الفندق ومدى قربه من المسجد الحرام.

أسعار عمرة رمضان 2026

توفر الشركات باقات متعددة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

  • تبدأ أسعار برامج الـ10 أيام ذات المستوى الفاخر من حوالي 70 ألف جنيه مصري.
  • ترتفع الأسعار خلال العشرة الأواخر لتصل إلى 90 ألف جنيه أو أكثر، وفقًا لقرب مقر الإقامة من الحرم، وتصنيف الفندق، والخدمات المرافقة للبرنامج.
  • وتختلف الأسعار أيضًا بحسب مدة الرحلة وتوافر مقاعد الطيران والغرف الفندقية.

أبرز الخدمات في البرامج الفاخرة

تركز البرامج مرتفعة المستوى على تقديم تجربة مريحة ومنظمة للمعتمر، وتشمل عادةً:

  • الإقامة في فنادق متميزة قريبة من الحرم.
  • توفير وجبتي الإفطار والسحور يوميًا.
  • تنقلات بحافلات حديثة ومكيفة.
  • إشراف وتنظيم إداري طوال فترة الرحلة.

المستندات اللازمة للحجز

لإتمام إجراءات السفر واستخراج التأشيرة، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  • صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
  • شهادة تطعيم معتمدة عند وجود اشتراطات صحية.
  • تصريح سفر وفقًا للفئة العمرية أو جهة العمل.
  • أي أوراق إضافية تحددها شركة السياحة طبقًا للتعليمات المنظمة.

خطوات إصدار تصريح العمرة إلكترونيًا

ويمكن للمعتمرين استخراج تصريح أداء العمرة عبر تطبيق نسك من خلال إجراءات بسيطة تشمل:

  • تحميل التطبيق عبر المتجر الرسمي للهواتف الذكية.
  • إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
  • إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم التأشيرة للزائرين ورقم جواز السفر.
  • اختيار خدمة «أداء العمرة» من قائمة الخدمات.
  • تحديد الموعد المناسب عبر جدول يوضح مدى الازدحام بالألوان.
  • تأكيد الطلب للحصول على تصريح إلكتروني مزود برمز QR يسمح بالدخول إلى الحرم في التوقيت المحدد.

توصيات للراغبين في أداء العمرة

ويؤكد المختصين أهمية الحجز المبكر لتجنب الزيادات السعرية المتوقعة مع ارتفاع الطلب، فضلًا عن ضرورة التعامل مع شركات سياحة مرخصة والالتزام بالضوابط الرسمية لضمان رحلة آمنة ومنظمة خلال موسم عمرة رمضان 2026.

عمرة رمضان عمرة رمضان 2026 اسعار عمرة رمضان 2026 برامج عمرة رمضان 2026 الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

تامر عاشور

بطولة ريهام حجاج.. طرح تتر مسلسل توابع بصوت تامر عاشور

مسلسل سوا سوا

سوا سوا يتصدر التريند.. وإشادة بإتقان أحمد مالك وهدى المفتي للأدوار الشعبية

سوا سوا

ماجدة خير الله: مالك والمفتي برعا في المشاهد الأولي من "سوا سوا"

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد