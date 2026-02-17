بمناسبة رمضان 2026.. تعرف على فوائد الصيام| منها تعزيز المناعة وتنشيط الجسم

الصيام تجربة صحية متكاملة، تتجاوز تأثيرها الروحي لتشمل تعزيز صحة الجسم ودعم وظائفه الحيوية، وعندما يُمارس بتخطيط سليم، يمكن أن يتحول إلى وسيلة فعّالة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.

وفي هذا الإطار، يوضح موقع "Onlymyhealth" أهم الفوائد الصحية للصيام.

راحة للجهاز الهضمي

يعمل الجهاز الهضمي بلا توقف على مدار العام، ومع كثرة الوجبات والعادات الغذائية غير السليمة يتعرض لضغط دائم، وخلال ساعات الصيام يحصل الجهاز على فرصة للراحة، ما يسمح له بإعادة تنظيم عملياته، ويسهم في تحسين كفاءة الهضم، وتقليل مشكلات الانتفاخ وعسر الهضم وحرقة المعدة، خصوصًا عند تجنب الإفراط في الطعام عند الإفطار.

تنشيط التمثيل الغذائي وحرق الدهون

عندما يمتنع الجسم عن الطعام لفترات محددة، يبدأ في استهلاك مخزون الجلوكوز، ثم يتحول تدريجيًا إلى حرق الدهون لإنتاج الطاقة، وهذه العملية تساعد على تقليل الدهون المتراكمة، خاصة لدى من يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا خلال وجبتي الإفطار والسحور، ويصبح الصيام فرصة لإعادة ضبط الوزن مع الالتزام بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم السكر

تشير الدراسات إلى أن الصيام قد يحسن استجابة الجسم للأنسولين، ما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم لدى الأصحاء، كما أن الامتناع المنظم عن الطعام لفترات محددة قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الثلاثية، وذلك ضمن نمط حياة صحي متكامل.

تجديد الخلايا وطرد السموم

يساعد الصيام على تنشيط عملية الالتهام الذاتي، وهي آلية طبيعية يتخلص فيها الجسم من الخلايا التالفة والبروتينات غير الضرورية، ما يعزز كفاءة الخلايا ويجددها.

ويشير بعض الباحثين إلى أن هذه العملية تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة على المدى الطويل.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

مع انخفاض استهلاك السعرات وتحسن معدل حرق الدهون، تنخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم لدى بعض الصائمين، ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والشرايين، ويقلل الالتزام بوجبات خفيفة ومتوازنة من الإجهاد الواقع على الجهاز الدوري.

تعزيز الجهاز المناعي

الاعتدال في الطعام وتنوع العناصر الغذائية خلال الشهر الكريم يعززان قدرة الجسم على مقاومة العدوى، فالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن خلال الإفطار والسحور يدعم المناعة، ويقوي قدرة الجسم على أداء وظائفه الحيوية بكفاءة.