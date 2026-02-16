قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل تشعر بالقلق المستمر؟.. الأسباب وطرق التحكم فيه بسهولة

هل تشعر بالقلق المستمر؟.. الأسباب وطرق التحكم فيه بسهولة
هل تشعر بالقلق المستمر؟.. الأسباب وطرق التحكم فيه بسهولة
ولاء خنيزي

القلق هو استجابة طبيعية للتوتر، لكنه قد يتحول إلى حالة مزمنة تُعيق حياتك اليومية، مؤثرة على الصحة النفسية والجسدية، مثل زيادة سرعة الأفكار، صعوبة النوم، الأرق، والإرهاق. ومع ذلك، هناك استراتيجيات عملية تساعد على التخفيف من أعراض القلق والسيطرة عليه، وفقًا لموقع Healthsite.

الأسباب الشائعة للقلق

  • النزاعات والخلافات في العلاقات الشخصية.
  • بعض الأدوية التي قد تسبب آثارًا جانبية.
  • التعرض لصدمات أو أحداث نفسية سابقة.
  • المعاناة من ألم مزمن أو مشاكل صحية مستمرة.
  • الإفراط في تناول الكافيين.
  • التدخين والعادات غير الصحية.

طرق فعالة للتعامل مع القلق

1. التنفس العميق والمركز

يُعد التنفس العميق طريقة سريعة لتهدئة الجسم والعقل. يمكن تجربة تمرين 4-7-8: استنشق الهواء لأربع ثوانٍ، احبسه لأربع ثوانٍ، ثم أخرجه ببطء مع العد إلى ست ثوانٍ، وكرر لبضع دقائق. كما يمكن تطبيق التنفس الحجابي لتخفيف التوتر وتهدئة الجهاز العصبي.

2. استخدام تقنيات التأريض

يساعد التركيز على الحواس الخمس في العودة للحاضر والتخلص من التفكير السلبي، مثل تقنية 5-4-3-2-1:

  • تسمية 5 أشياء تراها
  • 4 أشياء تستطيع لمسها
  • 3 أصوات تسمعها
  • شيئين تشمهما
  • شيء واحد تتذوقه
    تساعد هذه الطريقة على كسر دوامة التفكير المقلق وتعزيز السيطرة الذهنية.

3. ممارسة النشاط البدني

التمارين الرياضية تحفز إفراز الإندورفين، مما يحسن المزاج ويقلل القلق. يمكن ممارسة المشي، اليوجا، ركوب الدراجات أو تمارين القوة، حتى بمعدل معتدل لبضعة أيام أسبوعيًا، لتحقيق فوائد نفسية وجسدية.

4. الحد من الكافيين والحفاظ على النوم

الكافيين يزيد معدل ضربات القلب ويُفاقم القلق، لذلك يُنصح بتقليله. كما أن النوم الجيد من 7 إلى 9 ساعات ليلاً يساعد على توازن الهرمونات وتحسين المزاج. يمكن تعزيز جودة النوم بالابتعاد عن الشاشات قبل النوم والحفاظ على روتين نوم منتظم.

5. إعادة تقييم الأفكار السلبية

إحدى استراتيجيات العلاج السلوكي المعرفي هي التعرف على الأفكار المبالغ فيها أو الكارثية واستبدالها بأفكار متوازنة، مما يساهم في تهدئة العقل وتحسين السيطرة على القلق.

6. الدعم الاجتماعي والمساعدة المهنية

مشاركة المشاعر مع الأصدقاء أو العائلة تساعد على تخفيف التوتر. وفي حال استمرار القلق أو شدته، يُفضل استشارة أخصائي نفسي، إذ يُعد العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج النفسي بديلاً فعالًا، وقد يقترح الطبيب أحيانًا استخدام أدوية مناسبة.

القلق القلق المستمر اسباب القلق طرق السيطرة على القلق طرق الوقاية من القلق التعامل مع القلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

إكس

تعطل منصة إكس في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل

أوباما

تواصلت معانا.. أوباما يعلق على الجدل بشأن المخلوقات الفضائية

أرشيفية

إسرائيل تتهم مواطن بالتجسس لصالح إيران و جمع معلومات عن وزير الدفاع السابق

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد