الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
رياضة

أمير هاشم: تعادل غير مستحق للزمالك وسيطرة تامة لسيراميكا كليوباترا

ميرنا محمود

علق إلاعلامي أمير هشام علي جول التعادل لمحمد إسماعيل بنهاية الشوط الاول لمباراة الزمالك و سيراميكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام:تعادل غير مستحق للزمالك في الشوط الاول بعد سيطرة تامة لسيراميكا، أتوقع شوط تاني حلو بين الفريقين.

حسم التعادل الايجابي الشوط الاول بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد اسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاءت هجمة مهدرة بغرابة من أحمد حمدي من أمام المرمى بعد تمريرة بينية رائعة من خوان بيزيرا من على حدود منطقة الجزاء ولكن تغطية رائعة من الدفاع في الدقيقة 5.

وأرسلت كرة عرضية من صديق أوجولا من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إسلام عيسى مررها بالرأس الى منتص المنطقة ولكن مرت من الجمع دون خطورة في الدقيقة 6.

وتوغل خوان بيزيرا لاعب الزمالك، ومر بالكرة نحو المرمى ومن ثم حاول التسديد ولكن تغطية رائعة من الدفاع تمر الى ركلة مرمى في الدقيقة 8.

أمير هشام و سيراميكا الزمالك و سيراميكا تعادل الزمالك و سيراميكا

