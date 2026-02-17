بمساحة 1960مترا.. إزالة 16 حالة تعدٍ في الحامول بكفر الشيخ| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ الجديد، اليوم، تنفيذ 16 قرار إزالة بمساحة 1960 مترًا مربعًا بمركز الحامول، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ، على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات.

كما شدد على إزالة التعديات في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.