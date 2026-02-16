5 علامات تكشف الإفراط في تناول الطعام.. وأفضل الطرق للتحكم في شهيتك

يُعد الإفراط في تناول الطعام مشكلة شائعة في العصر الحالي، حيث تؤثر الحياة السريعة وإدمان الشاشات الرقمية على قدرة الإنسان على تمييز إشارات الجوع والشبع. ويلاحظ كثيرون أنهم يتناولون الطعام دون وعي، سواء بدافع التوتر أو الملل أو الانشغال بأمور متعددة. في هذا التقرير نرصد العلامات الخفية للإفراط في الأكل، وأفضل الطرق للتغلب عليها، وفق ما أورد موقع Times Now.

علامات تدل على الإفراط في تناول الطعام

1. الشعور بعدم الراحة بعد الوجبات

إذا شعرت غالبًا بالامتلاء الشديد، أو الانتفاخ، أو الخمول بعد تناول الطعام، فقد يكون هذا مؤشراً على الإفراط. وتشمل الأعراض المصاحبة النعاس المفاجئ، الهبات الساخنة، فقدان حاسة التذوق، أو حتى القيء بعد الوجبات.

2. مشاكل الهضم والحموضة

تناول كميات كبيرة من الطعام بانتظام يجهد الجهاز الهضمي ويؤدي إلى عسر الهضم وحموضة المعدة. ومع الوقت، قد يعتاد الجسم على الشعور بالامتلاء، ما يجعل الإفراط عادة متكررة.

3. الأكل العاطفي

يلجأ البعض للطعام عند الشعور بالتوتر أو الملل أو القلق، أو لمجرد التشتت الذهني. هذا النوع من الأكل يعيق قدرة الجسم على تنظيم الشهية الطبيعية ويزيد استهلاك السعرات الحرارية بلا وعي.

4. الأكل دون وعي

يحدث الإفراط غالبًا أثناء الانشغال بالهاتف أو مشاهدة التلفاز أو أداء مهام متعددة، ما يجعل الشخص يتجاهل إشارات الشبع الطبيعية ويأكل أكثر من حاجته.

5. تأثير الإفراط على الطاقة والصحة

الوجبات الكبيرة، خصوصًا الغنية بالكربوهيدرات المكررة، تؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر بالدم يليه انخفاض مفاجئ، ما يسبب شعورًا بالتعب وفقدان التركيز، ويؤثر سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

طرق التحكم في الإفراط في الأكل