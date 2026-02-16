قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 علامات تكشف الإفراط في تناول الطعام.. وأفضل الطرق للتحكم في شهيتك

5 علامات تكشف الإفراط في تناول الطعام.. وأفضل الطرق للتحكم في شهيتك
5 علامات تكشف الإفراط في تناول الطعام.. وأفضل الطرق للتحكم في شهيتك
ولاء خنيزي

يُعد الإفراط في تناول الطعام مشكلة شائعة في العصر الحالي، حيث تؤثر الحياة السريعة وإدمان الشاشات الرقمية على قدرة الإنسان على تمييز إشارات الجوع والشبع. ويلاحظ كثيرون أنهم يتناولون الطعام دون وعي، سواء بدافع التوتر أو الملل أو الانشغال بأمور متعددة. في هذا التقرير نرصد العلامات الخفية للإفراط في الأكل، وأفضل الطرق للتغلب عليها، وفق ما أورد موقع Times Now.

علامات تدل على الإفراط في تناول الطعام

1. الشعور بعدم الراحة بعد الوجبات

إذا شعرت غالبًا بالامتلاء الشديد، أو الانتفاخ، أو الخمول بعد تناول الطعام، فقد يكون هذا مؤشراً على الإفراط. وتشمل الأعراض المصاحبة النعاس المفاجئ، الهبات الساخنة، فقدان حاسة التذوق، أو حتى القيء بعد الوجبات.

2. مشاكل الهضم والحموضة

تناول كميات كبيرة من الطعام بانتظام يجهد الجهاز الهضمي ويؤدي إلى عسر الهضم وحموضة المعدة. ومع الوقت، قد يعتاد الجسم على الشعور بالامتلاء، ما يجعل الإفراط عادة متكررة.

3. الأكل العاطفي

يلجأ البعض للطعام عند الشعور بالتوتر أو الملل أو القلق، أو لمجرد التشتت الذهني. هذا النوع من الأكل يعيق قدرة الجسم على تنظيم الشهية الطبيعية ويزيد استهلاك السعرات الحرارية بلا وعي.

4. الأكل دون وعي

يحدث الإفراط غالبًا أثناء الانشغال بالهاتف أو مشاهدة التلفاز أو أداء مهام متعددة، ما يجعل الشخص يتجاهل إشارات الشبع الطبيعية ويأكل أكثر من حاجته.

5. تأثير الإفراط على الطاقة والصحة

الوجبات الكبيرة، خصوصًا الغنية بالكربوهيدرات المكررة، تؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر بالدم يليه انخفاض مفاجئ، ما يسبب شعورًا بالتعب وفقدان التركيز، ويؤثر سلبًا على الصحة على المدى الطويل.

طرق التحكم في الإفراط في الأكل

  • ممارسة الأكل الواعي: التركيز أثناء تناول الطعام، وتجنب الانشغال بالشاشات، وملاحظة إشارات الجوع والشبع.
  • اتباع نظام غذائي متوازن: زيادة الألياف والبروتين تساعد على الشبع وتقلل الرغبة في الإفراط.
  • النوم الجيد وإدارة التوتر: تنظيم هرمونات الشهية وتحسين التحكم في الأكل.
  • تجنب التشتت أثناء الوجبات: يمنح الجسم الفرصة للتعرف على شعور الشبع ويقلل الإفراط غير المقصود.
الطعام الإفراط في تناول الطعام الشهية التحكم في الشهية الجوع الشبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

مخاوف بشأن لجوء إسرائيل إلى ضرب إيران خلال المفاوضات غدا

آبي أحمد

آبي أحمد: حق استثمار إثيوبيا لمواردها المائية يندرج ضمن حق سيادي

وزير الخارجية السوداني السابق،

وزير الخارجية السوداني السابق: الدور المصري يعكس حرصا واضحا على استقرار الدولة الوطنية

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة
القرنبيط بطريقة سهلة فى المنزل..وصفة تغير النتيجة

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد