مصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد بأسيوط أثناء أعمال النظافة

لقي عامل مصرعه اليوم، إثر سقوطه من أعلى مئذنة مسجد عرامية الديوان بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، أثناء قيامه بأعمال النظافة.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقط عامل من أعلى مئذنة مسجد عرامية الديوان بمركز القوصية مما أسفر عن وفاته.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع محمد ثابت رزق، أحد العاملين بمسجد عرامية الديوان ، عقب سقوطه من أعلى المئذنة خلال قيامه بأعمال النظافة، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.



ومن جانبه، نعى الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الفقيد، مؤكدًا أنه كان مثالًا لحسن الخلق والتفاني في العمل، مقدمًا خالص العزاء والمواساة إلى أسرته وزملائه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكدت المديرية أنها تتابع الواقعة، مع التشديد على الالتزام بإجراءات السلامة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة داخل المساجد، حفاظًا على أرواح العاملين.