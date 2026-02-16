الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فرعًا جديدًا للرواق الأزهري بمنطقة “المظلات”، تابعا للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

افتتاح فرع الرواق الأزهري بالمظلات

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور محمد الضويني تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئته الخالصة بافتتاح هذا الفرع الجديد، مؤكدًا أن هذا الصرح قد “أُسس على التقوى” ليكون منارة علمية تُضاف إلى سجل الأزهر الحافل.

وأشار الضويني إلى دلالة التوقيت، حيث تزامن الافتتاح مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، رابطًا بين هذا الحدث وبين افتتاح الجامع الأزهر قبل أكثر من ألف عام، والذي وافق أيضًا بدايات الشهر الكريم، مما يضفي على الفرع الجديد بركة البدايات وعراقة التاريخ.

وكيل الأزهر يفتتح فرع الرواق الأزهري بـ”المظلات”

وأكد وكيل الأزهر أن هذا المجمع ليس مجرد مبنى، بل هو نقطة انطلاق لدعوة مباركة تحمل رسالة الأزهر الشريف في شرح المنهج الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أننا نسعى لأن نجعل من هذا الفرع الجديد صورةً مصغرة من الجامع الأزهر، يتبنى نفس الأهداف ويؤدي ذات الرسالة السامية في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.

وأوضح الدكتور الضويني أن الرواق الجديد سيقدم حزمةً متكاملةً من الأنشطة العلمية والتوعوية التي تميز بها الجامع الأزهر عبر القرون، ومن أبرزها: احتواء النشء عبر تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أمور الدين وفق المنهج الأزهري المعتدل الذي يحمي العقول من الغلو والتطرف، وإنشاء “رواق العلوم الشرعية والعربية” لتعميق الفهم الأكاديمي، و”رواق الطفل” لبناء جيل مثقف دينيًا، والمقارئ القرآنية: التي تُعنى بضبط التلاوة والقراءات بإشراف نخبة من المتخصصين، والندوات التوعوية من خلال تنظيم لقاءات فكرية دورية تخاطب قضايا المجتمع المعاصر.

واختتم وكيل الأزهر كلمته بالتأكيد على أن هذا الفرع يمثل إنجازًا ملموسًا ضمن رؤية شاملة لتوسيع قاعدة الاستفادة من علوم الأزهر، مصرحا: “لقد قُصد بهذا الصرح منذ وُضعت لبناته الأولى أن يكون منارة تعليمية تخدم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليشع منه النور والعلم والمعرفة، ويأخذ بأيدي الراغبين إلى فهم صحيح وشامل لدينهم”.