دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، مُتوجهاً فيها إلى فضيلته بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء: "إننا إذ نستقبلُ هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بنفحات الخير والبركات، نبتهل إلى المولى عز وجل أن يُعيده على فضيلتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى أزهرنا الشريف بدوام الرفعة والأثر، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بوافر الأمن والرحمة والسلام".