أمل عمار تبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز التعاون في تمكين المرأة

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلخان بولوخوف سفير أذربيجان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن تقديرها للتعاون مع دولة أذربيجان في دعم وتعزيز حقوق المرأة، مؤكدة أن ملف تمكين المرأة في مصر يحظى بدعم مباشر وقوي من رئيس الجمهورية.

واستعرضت جهود الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة في هذا الملف، والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأشارت رئيسة المجلس ، إلى الدور المهم الذي تضطلع به منظمة تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في دعم حقوق المرأة بدول العالم الإسلامي، والتأكيد على المكانة التي كرمها الإسلام للمرأة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، موضحة أن المجلس يعمل حاليًا مع الدول الأعضاء على متابعة مخرجات مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي” وإعلان القاهرة، الذي عُقد يومي 1 و2 فبراير 2026.

وأضافت المستشارة أمل عمار أن إطلاق مركز الفكر والمكتبة القانونية الرقمية لمنظمة تنمية المرأة يمثلان خطوة مؤسسية مهمة لدعم تبادل التشريعات والخبرات القانونية، وتعزيز تطوير السياسات والأطر التشريعية الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة في دول المنظمة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بلقائها مع السيدة بهار مرادوفا رئيسة لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والطفل بجمهورية أذربيجان، على هامش فعاليات المؤتمر مشيدةً بمشاركتها وإسهامها في إثراء النقاشات.

من جانبه، أكد السفير إلخان بولوخوف على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وأذربيجان، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات، فضلًا عن أهمية تصحيح الصورة النمطية لدى الغرب بشأن مكانة ودور المرأة في الإسلام، وأشار إلى وجود العديد من القضايا والتحديات المشتركة التي تستدعي تعزيز التعاون بين البلدين.