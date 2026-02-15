قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رمز البطولة الشعبية والوطنية.. القومي للمرأة ينعى المجاهدة السيناوية “أم داود”

المجاهدة السيناوية فرحانة
المجاهدة السيناوية فرحانة
أمل مجدى

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ببالغ الحزن والأسى، المجاهدة السيناوية فرحانة، المعروفة بلقب “أم داود”، التي رحلت بعد مسيرة وطنية مشرفة حافلة بالعطاء والتضحيات في سبيل الوطن، لتطوي برحيلها صفحة مضيئة من صفحات البطولة الشعبية التي سطّرها أبناء سيناء خلال سنوات الاحتلال.

وفاة الحاجة فرحانة 

وأكدت المستشارة أمل عمار أن الراحلة تمثل نموذجًا مضيئًا للمرأة المصرية المناضلة؛ إذ شاركت في دعم أجهزة الدولة خلال فترة ما بعد نكسة عام 1967، واضطرت إلى مغادرة سيناء مع أسرتها وعدد من العائلات إلى محافظات الصعيد والدلتا، قبل أن تعود لتؤدي دورًا وطنيًا بارزًا، وبرغم بساطتها وعدم إجادتها القراءة والكتابة، أسهمت في نقل معلومات دقيقة عن تحركات العدو وتمركزاته، اعتمادًا على قوة ذاكرتها وقدرتها الفائقة على الرصد والحفظ.

وأضافت أن السيدة  فرحانة ستظل رمزًا للمرأة السيناوية المكافحة التي جمعت بين الصبر والشجاعة والإيمان العميق بالوطن، وأسهمت في دعم الجهود الوطنية في واحدة من أدق مراحل تاريخ مصر.

وأشارت إلى أن تكريم الدولة لها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسمها على أحد الأحياء في سيناء ومحور بالقاهرة، يعكس تقدير الوطن لرموزه المخلصين، ويجسد الاعتزاز بدور المرأة المصرية في حماية الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة وأهالي سيناء، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.
وستظل سيرتها العطرة مصدر إلهام للأجيال القادمة، وشاهدًا خالدًا على الدور الوطني العظيم للمرأة المصرية.

