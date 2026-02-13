لجنة الإعلام بقومي المرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

أطلقت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، ورشة عمل تدريبية متخصصة لطلبة وطالبات كليات الإعلام الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف تدريبهم على آليات رصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2026، وذلك تحت رعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

يأتي ذلك في إطار دورها التوعوي والتدريبي في دعم صورة المرأة وتعزيز المعالجة الإعلامية المسؤولة لقضاياها.





استهدفت الورشة تدريب 145 طالبًا وطالبة، ضمن برنامج علمي ومنهجي متكامل يعزز قدراتهم البحثية والتطبيقية في تحليل المحتوى الإعلامي، ويُسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على قراءة الخطاب الدرامي بصورة علمية دقيقة.



وأكدت الدكتورة سوزان القليني أن أعمال الرصد خلال رمضان 2026 لن تقتصر على متابعة المسلسلات فقط، بل ستمتد لتشمل تحليل صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف والإذاعة المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع قياس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي طوال شهر رمضان.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال تحليل كمي وكيفي متكامل، وصولًا إلى إعداد تقرير شامل يعكس كيفية تناول وسائل الإعلام لقضايا المرأة وصورتها في المجتمع.





وقدمت الورشة كل من الدكتورة أسماء عبد الشافي، مدرس الإعلام بجامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، والدكتورة ريهام يحيى إمبابي،المقررة المناوبة للجنة الإعلام، حيث تناولتا شرحًا تفصيليًا لآليات التحليل الكمي والكيفي للأعمال الدرامية، مع توضيح الفروق بين المنهجين وأهمية توظيفهما في قراءة المحتوى الإعلامي بشكل علمي ومنهجي.

كما تضمنت الورشة تدريبًا عمليًا على كيفية تحليل صورة المرأة في المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية والإعلانات، من خلال رصد طبيعة الأدوار التي تجسدها الشخصيات النسائية ومدى تنوعها وتأثيرها في تشكيل الوعي المجتمعي، إلى جانب استعراض أشكال العنف المختلفة داخل الأعمال الدرامية، وتحليل مصدره، والمرحلة العمرية، والمستوى الاجتماعي، ومدى انعكاس هذه العناصر على المعالجة الدرامية.

وتطرقت الورشة كذلك إلى منهجية الرصد الإعلامي وآليات توثيق المحتوى وكتابة تقارير الرصد بصورة احترافية، مع التركيز على حصر القضايا المطروحة، وتصنيف مشاهد العنف، وتحليل الرسائل الضمنية والصريحة، ورصد استخدام الألفاظ غير اللائقة، بما يدعم إعداد تقارير تحليلية دقيقة قائمة على الأرقام والإحصائيات.

وأكد القائمون على الورشة أن التوثيق العلمي الدقيق للنتائج يمثل ركيزة أساسية في صياغة توصيات موضوعية تُسهم في تطوير الخطاب الإعلامي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والمسؤولية المجتمعية في تناول قضايا المرأة.

وشاركت في الورشة كليات الإعلام بعدد من المؤسسات التعليمية، من بينها: معهد CIC، جامعة الجلالة، جامعة 6 أكتوبر، أكاديمية الشروق، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة بدر، الجامعة المصرية _ الأكاديمية الدولية للهندسة و علوم الاعلام – المعهد العالي للإعلام ٦ اكتوبر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شيراتون والقرية الذكية، وجامعة BUC وكليه البنات جامعة عين شمس.

ويُذكر أن مرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، يواصل أعماله للعام الحادي عشر على التوالي منذ انطلاقه عام 2016 ، ويضم نخبة من الأكاديميين بكليات الإعلام وخبراء الدراما والإذاعة والتليفزيون والصحافة، في إطار جهوده المستمرة لرصد وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام.

وفي ختام الورشة، تقدمت لجنة الإعلام بالتهنئة إلى الأسرة المصرية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.