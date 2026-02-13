لجنة الإعلام بقومي المرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
زبون الميكروباص سرق عامود النور .. بيان عاجل من النقل بسبب فيديو صادم
لقاء الخميسي: احترمت قرار حنان ترك بالابتعاد عن التمثيل وارتدائها الحجاب
أمل مجدى

أطلقت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، ورشة عمل تدريبية متخصصة لطلبة وطالبات كليات الإعلام الحكومية والخاصة والأهلية، بهدف تدريبهم على آليات رصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2026، وذلك  تحت رعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

يأتي ذلك في إطار دورها التوعوي والتدريبي في دعم صورة المرأة وتعزيز المعالجة الإعلامية المسؤولة لقضاياها.


 

استهدفت الورشة تدريب 145 طالبًا وطالبة، ضمن برنامج علمي ومنهجي متكامل يعزز قدراتهم البحثية والتطبيقية في تحليل المحتوى الإعلامي، ويُسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على قراءة الخطاب الدرامي بصورة علمية دقيقة.


وأكدت الدكتورة سوزان القليني أن أعمال الرصد خلال رمضان 2026 لن تقتصر على متابعة المسلسلات فقط، بل ستمتد لتشمل تحليل صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف والإذاعة المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع قياس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي طوال شهر رمضان.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال تحليل كمي وكيفي متكامل، وصولًا إلى إعداد تقرير شامل يعكس كيفية تناول وسائل الإعلام لقضايا المرأة وصورتها في المجتمع.


 

وقدمت الورشة كل من الدكتورة أسماء عبد الشافي، مدرس الإعلام بجامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس، والدكتورة ريهام يحيى إمبابي،المقررة المناوبة للجنة الإعلام، حيث تناولتا شرحًا تفصيليًا لآليات التحليل الكمي والكيفي للأعمال الدرامية، مع توضيح الفروق بين المنهجين وأهمية توظيفهما في قراءة المحتوى الإعلامي بشكل علمي ومنهجي.

كما تضمنت الورشة تدريبًا عمليًا على كيفية تحليل صورة المرأة في المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية والإعلانات، من خلال رصد طبيعة الأدوار التي تجسدها الشخصيات النسائية ومدى تنوعها وتأثيرها في تشكيل الوعي المجتمعي، إلى جانب استعراض أشكال العنف المختلفة داخل الأعمال الدرامية، وتحليل مصدره،  والمرحلة العمرية، والمستوى الاجتماعي، ومدى انعكاس هذه العناصر على المعالجة الدرامية.

وتطرقت الورشة كذلك إلى منهجية الرصد الإعلامي وآليات توثيق المحتوى وكتابة تقارير الرصد بصورة احترافية، مع التركيز على حصر القضايا المطروحة، وتصنيف مشاهد العنف، وتحليل الرسائل الضمنية والصريحة، ورصد استخدام الألفاظ غير اللائقة، بما يدعم إعداد تقارير تحليلية دقيقة قائمة على الأرقام والإحصائيات.

وأكد القائمون على الورشة أن التوثيق العلمي الدقيق للنتائج يمثل ركيزة أساسية في صياغة توصيات موضوعية تُسهم في تطوير الخطاب الإعلامي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والمسؤولية المجتمعية في تناول قضايا المرأة.

وشاركت في الورشة كليات الإعلام بعدد من المؤسسات التعليمية، من بينها: معهد  CIC، جامعة الجلالة، جامعة 6 أكتوبر، أكاديمية الشروق، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة بدر، الجامعة المصرية _ الأكاديمية الدولية للهندسة و علوم الاعلام – المعهد العالي للإعلام ٦ اكتوبر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شيراتون والقرية الذكية، وجامعة BUC وكليه البنات جامعة عين شمس.

ويُذكر أن مرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، يواصل أعماله للعام الحادي عشر على التوالي منذ انطلاقه عام 2016 ، ويضم نخبة من الأكاديميين بكليات الإعلام وخبراء الدراما والإذاعة والتليفزيون والصحافة، في إطار جهوده المستمرة لرصد وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام.

وفي ختام الورشة، تقدمت لجنة الإعلام بالتهنئة إلى الأسرة المصرية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر وقيادتها وشعبها بالخير واليمن والبركات.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
