القومي للمرأة يناقش دور النساء في التحول الرقمي والأمن السيبراني بالقمة الإقليمية FDC SUMMIT

شارك المجلس القومي للمرأة في الفعاليات التحضيرية للنسخة الثامنة من قمة مستقبل الدول الرقمية FDC SUMMIT، المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل المقبل.

وترأست الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، مائدة مستديرة متخصصة حول دور المرأة في التحول الرقمي والأمن السيبراني، بمشاركة النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، والأستاذة مروة علم الدين، مسئولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إلى جانب عدد من الخبيرات والمتخصصات من مختلف القطاعات.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة ممثلين عن قطاعات الاتصالات والبترول، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى جانب البنوك، وشركات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني العالمية، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية.

وأكدت الدكتورة ماريان عازر أن تسرب النساء من مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني يحدث في مراحل انتقالية حرجة، خاصة بين التخرج وبداية المسار المهني، وليس نتيجة نقص الكفاءة، وإنما بسبب فجوات هيكلية في التوظيف والإرشاد وفرص الترقّي. وأشارت إلى أن ربط برامج التدريب بفرص عمل حقيقية يسهم في زيادة معدلات بقاء النساء في هذه المجالات.

وشددت على أهمية دمج مفاهيم الأمن السيبراني داخل المناهج التعليمية، لا سيما في مراحل التعليم الثانوي والفني والتقني، باعتبار أن التعليم المبكر في الأمن الرقمي يمثل استثمارًا وقائيًا في الأمن الوطني.

كما أوضحت أن رائدات الأعمال في مجال الأمن السيبراني يواجهن تحديات في التوسع بسبب صعوبة الوصول إلى أول عميل، مؤكدة أن الشراكات الاستراتيجية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في فتح أسواق أولية للحلول السيبرانية التي تقودها النساء.

وفي الإطار الإقليمي، دعت إلى إطلاق إطار إفريقي تقوده مصر لدعم النساء في مجال الأمن السيبراني، يشمل الاعتراف بالشهادات، وتنفيذ مشروعات عابرة للحدود، وتنظيم تمارين سيبرانية مشتركة، إلى جانب التنسيق السياساتي، مع تعزيز دور EG-CERT كركيزة إقليمية للتعاون وبناء القدرات.

وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات، أبرزها إنشاء منصة إفريقية للمرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل لجنة معنية بهذا الملف.

وتأتي هذه المائدة المستديرة ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية التي تسبق انعقاد النسخة الثامنة من قمة FDC SUMMIT، والتي تهدف إلى صياغة توصيات عملية ونماذج شراكات قابلة للتنفيذ، تُدرج ضمن أجندة القمة، دعمًا لرؤية شاملة للتحول الرقمي الآمن القائم على الشمول وبناء القدرات والاستدامة