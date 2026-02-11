قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يناقش دور النساء في التحول الرقمي والأمن السيبراني بالقمة الإقليمية FDC SUMMIT

المجلس القومي للمرأة يشارك في الفعاليات التحضيرية للنسخة الثامنة من قمة FDC SUMMIT
المجلس القومي للمرأة يشارك في الفعاليات التحضيرية للنسخة الثامنة من قمة FDC SUMMIT
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة في الفعاليات التحضيرية للنسخة الثامنة من قمة مستقبل الدول الرقمية FDC SUMMIT، المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل المقبل.

وترأست الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، مائدة مستديرة متخصصة حول دور المرأة في التحول الرقمي والأمن السيبراني، بمشاركة النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، والأستاذة مروة علم الدين، مسئولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إلى جانب عدد من الخبيرات والمتخصصات من مختلف القطاعات.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة ممثلين عن قطاعات الاتصالات والبترول، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى جانب البنوك، وشركات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني العالمية، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية.

وأكدت الدكتورة ماريان عازر أن تسرب النساء من مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني يحدث في مراحل انتقالية حرجة، خاصة بين التخرج وبداية المسار المهني، وليس نتيجة نقص الكفاءة، وإنما بسبب فجوات هيكلية في التوظيف والإرشاد وفرص الترقّي. وأشارت إلى أن ربط برامج التدريب بفرص عمل حقيقية يسهم في زيادة معدلات بقاء النساء في هذه المجالات.

وشددت على أهمية دمج مفاهيم الأمن السيبراني داخل المناهج التعليمية، لا سيما في مراحل التعليم الثانوي والفني والتقني، باعتبار أن التعليم المبكر في الأمن الرقمي يمثل استثمارًا وقائيًا في الأمن الوطني.

كما أوضحت أن رائدات الأعمال في مجال الأمن السيبراني يواجهن تحديات في التوسع بسبب صعوبة الوصول إلى أول عميل، مؤكدة أن الشراكات الاستراتيجية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في فتح أسواق أولية للحلول السيبرانية التي تقودها النساء.

وفي الإطار الإقليمي، دعت إلى إطلاق إطار إفريقي تقوده مصر لدعم النساء في مجال الأمن السيبراني، يشمل الاعتراف بالشهادات، وتنفيذ مشروعات عابرة للحدود، وتنظيم تمارين سيبرانية مشتركة، إلى جانب التنسيق السياساتي، مع تعزيز دور EG-CERT كركيزة إقليمية للتعاون وبناء القدرات.

وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات، أبرزها إنشاء منصة إفريقية للمرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل لجنة معنية بهذا الملف.

وتأتي هذه المائدة المستديرة ضمن سلسلة اللقاءات التحضيرية التي تسبق انعقاد النسخة الثامنة من قمة FDC SUMMIT، والتي تهدف إلى صياغة توصيات عملية ونماذج شراكات قابلة للتنفيذ، تُدرج ضمن أجندة القمة، دعمًا لرؤية شاملة للتحول الرقمي الآمن القائم على الشمول وبناء القدرات والاستدامة

المرأة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة قضايا المرأة العنف ضد المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

ترشيحاتنا

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 19 مليون جنيه

المتهم

القبض على شخص بحوزته 3100 قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

ارشيفية

انحشر بين الحائط والأسانسير.. حادث مؤلم يودي بحياة طفل في الهرم

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد