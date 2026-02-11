السفير الياباني: توسع الشركات في مصر يعكس تحسن اقتصادي كبير

أكد فوميو إيواي السفير الياباني بالقاهرة أن عدد كبير من الشركات اليابانية يتجه للتوسع في السوق المصري خلال الفترة الحالية، في ظل التحسن المستمر في بيئة الأعمال وتنامي الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية اليابانية في المنطقة.

وأوضح خلال افتتاح مصنع “أوتسوكا” اليابانية بمدينة العاشر من رمضان، أن التوسعات الاستثمارية تكشف عن الثقة في المناخ المصرية ورسالة واضحة على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى تدشين المصنع الجديد بتكنولوجيا يابانية متطورة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعي، مشيرا إلي أنه تم اختيار مصر لتكون مقر أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط، ليصبح رابع مصانع على مستوى العالم بعد اليابان وعدد محدود من الدول، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها السوق المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية.

وأوضح أن المصنع أُقيم على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، وتم إنجازه في أقل من عامين بعد حصوله على الرخصة الذهبية وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي، بما يعكس الجهود الحكومية في تسريع تخصيص الأراضي وتيسير التراخيص.