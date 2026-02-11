قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
مباحثات لدفع مزيد من الحركة السياحية السعودية إلى مصر
اقتصاد

هدوء في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء

رانيا أيمن

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بعد موجة من التحركات المحدودة خلال الأيام الماضية.

ويواصل الدولار تحركاته الهادئة مقابل الجنيه، في ظل متابعة الأسواق لقرارات السياسة النقدية وتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

وجاء اليوم سعر الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري:
    سجل سعر الدولار 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.
  • بنك مصر:
    بلغ سعر الدولار 46.84 جنيه للشراء، مقابل 46.94 جنيه للبيع.
  • بينما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.
  • وفي البنك التجاري الدولي (CIB):
    بلغ سعر الدولار 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.
  • وفي بنك الإسكندرية:
    وصل سعر الدولار إلى 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.
  • وفي مصرف أبوظبي الإسلامي:
    سجل الدولار نحو 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للدولار اليوم.


ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بعد تراجع طفيف للدولار منذ بداية الإسبوع الجاري حيث تراجع بنحو 19 قرشاً حتى اليوم.

ويأتي هذا التراجع للدولار أمام الجنيه المصري وسط حالة من الترقب في الأسواق، بالتزامن مع توازن نسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

