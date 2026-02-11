هدوء في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك بعد موجة من التحركات المحدودة خلال الأيام الماضية.

ويواصل الدولار تحركاته الهادئة مقابل الجنيه، في ظل متابعة الأسواق لقرارات السياسة النقدية وتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.

وجاء اليوم سعر الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدولار 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار 46.84 جنيه للشراء، مقابل 46.94 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB):

بلغ سعر الدولار 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار إلى 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

سجل الدولار نحو 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للدولار اليوم.



ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار بعد تراجع طفيف للدولار منذ بداية الإسبوع الجاري حيث تراجع بنحو 19 قرشاً حتى اليوم.

ويأتي هذا التراجع للدولار أمام الجنيه المصري وسط حالة من الترقب في الأسواق، بالتزامن مع توازن نسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.