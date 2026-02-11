أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 11-2026

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026 في البنوك.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آىخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للشراء .

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وتضمن أقل سعر دولار في عدد من البنوك الخاصة منها بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار ثابت

أظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتا دون تغير بمختلف البنوك الحكومية والخاصة.

تحركات أمس

فقد سعر الدولار ما يقارب من 19 قرشا من قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للشراء في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.79 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و أبوظبي التجاري.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التعمير والإسكان، البركة، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، البركة، قناة السويس،المصري لتنمية الصادرات، نكست".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، قطر الوطني QNB، HSBC"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع.

انخفاض التضخم

تراجع معدل التضخم الشهري المعد من البنك المركزي المصري بمقدار 0,5% مسجلا 1.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن كان 1.5% في نفس الفترة من العام السابق .

كشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة اليوم من عن ارتفاع. معدل التضخم الشهري مقدار 1% بالمقارنة بديسمبر السابق حيث بلغ 0.2%.

وتراجع التضخم علي أساس سنوي مسجلا انخفاض بمعدل 0.6% إذ بلغ 11.2% بنهاية الشهر الماضي بعد أن كان 11.8% في ديسمبر من تفس العام .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن وصول التضخم الشهري الي 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في

ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.