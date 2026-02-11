قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
«كومو» يُطيح بـ «نابولي» ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 11-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026 في البنوك.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آىخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للشراء .

البنك المركزي

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل 

وتضمن أقل سعر دولار في عدد من البنوك الخاصة منها بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

الدولار ثابت

أظهرت تداولات سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتا دون تغير بمختلف البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في مصر

تحركات أمس

فقد سعر الدولار ما يقارب من 19 قرشا من قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للشراء في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.79 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و أبوظبي التجاري.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التعمير والإسكان، البركة، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، البركة، قناة السويس،المصري لتنمية الصادرات، نكست".

الدولار يتراجع

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، قطر الوطني QNB، HSBC"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، التنمية الصناعية، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، الأهلي المصري".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع.

البنك المركزي

انخفاض التضخم

تراجع معدل التضخم الشهري المعد من البنك المركزي المصري بمقدار 0,5% مسجلا 1.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن كان 1.5% في نفس الفترة من العام السابق .

كشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة اليوم من عن ارتفاع. معدل التضخم الشهري مقدار 1% بالمقارنة بديسمبر السابق حيث بلغ 0.2%.

وتراجع التضخم علي أساس سنوي مسجلا انخفاض بمعدل 0.6% إذ بلغ 11.2% بنهاية الشهر الماضي بعد أن كان 11.8% في ديسمبر من تفس العام .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن وصول التضخم الشهري الي 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في 

ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

معرض أهلا رمضان

أخبار قنا: تشييع جثامين ضحايا حادث ميكروباص العائدين من ليبيا.. وتسليم 3 أتوبيسات للنقل الجماعي مزوّدة بالإنترنت للعمل على خط قوص

تكريم أبطال أولمبياد المحافظات الحدودية

ذهبُ الحدود يُتوَّج في شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يكرّم أبطال الأولمبياد

افتتاح المعرض

بتخفيضات تصل إلى 35%.. افتتاح معرض أهلا رمضان بطور سيناء

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد