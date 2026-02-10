تراجع 19 قرشًا.. سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 10-2-2026

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 داخل البنوك المصرية المنتشرة علي مستوى الجمهورية.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار ما يقارب من 9 قروش جديدة من بدء تداولات الأسبوع الجاري، ليعزز بذلك مركز الجنيه المصري.

الدولار يهوى

ووصل مجمل ما فقده الدولار علي مدار الأسبوعين الماضيين نحو 27 قرشا علي الأقل.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46,91 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي، الإسكندرية"

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنك اأبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول و أبوظبي التجاري".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني ، أبوظبي الأول، البركة،العقاري المصري العربي، قناة السويس، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، نكست، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، سايب، العربي الافريقي الدولي، سايب، المصري الخليجي، HSBC، قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، الأهلي المصري.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.