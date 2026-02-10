قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
اقتصاد

تراجع 19 قرشًا.. سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 10-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 داخل البنوك المصرية المنتشرة علي مستوى الجمهورية.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار ما يقارب من 9 قروش جديدة من بدء تداولات الأسبوع الجاري، ليعزز بذلك مركز الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

الدولار يهوى

ووصل مجمل ما فقده الدولار علي مدار الأسبوعين الماضيين نحو  27 قرشا علي الأقل.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46,91  جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,74 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي، الإسكندرية"

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.74 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنك اأبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.89 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول و أبوظبي التجاري".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني ، أبوظبي الأول، البركة،العقاري المصري العربي، قناة السويس، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، نكست، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار 

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنوك " مصر، سايب، العربي الافريقي الدولي، سايب، المصري الخليجي، HSBC، قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، الأهلي المصري.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46,96 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

سعر الدولار أمام الجنيه

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
فوائد تناول المشروم
مسلسل مناعة
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
