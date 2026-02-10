قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: الوزراء الجدد مطالبون بالانحياز الكامل لمطالب الشعب

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اعتادت خلال السنوات الأخيرة على تقييم الأداء بصورة مستمرة، واتخاذ قرارات جريئة تدعم مسيرة الإصلاح الشامل وتواكب متطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بتحديات إقليمية ودولية متسارعة.

وأوضح «أبو العطا» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تجديد الدماء داخل الحكومة يعكس رؤية سياسية واضحة تستهدف الدفع بكفاءات جديدة تمتلك القدرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية بروح مختلفة تعتمد على الابتكار وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد الحكومي من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء في مستوى الخدمات أو في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الوزراء الجدد مطالبون بالانحياز الكامل لإرادة الشعب والعمل بروح الفريق الواحد، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان، بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ»، سيكون عنصرًا حاسمًا في نجاح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مهم في تقديم الرؤى والدراسات المتخصصة التي تدعم عملية صنع القرار الحكومي، وتساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية تستجيب للتحديات الحالية وتستشرف متطلبات المستقبل.

وشدد «أبو العطا» على أن التعديل الوزاري يبعث برسالة طمأنة قوية للمواطنين وللمستثمرين في الداخل والخارج مفادها أن الدولة المصرية ماضية بثبات في مسار الإصلاح والتطوير المؤسسي، وأن القيادة السياسية حريصة على اختيار العناصر القادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن حزب «المصريين» يدعم بقوة جهود الحكومة الجديدة، ويعول على قدرتها في تحقيق نقلة نوعية في الأداء التنفيذي خلال الفترة المقبلة، داعيًا الوزراء الجدد إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على تقديم حلول عملية وسريعة تعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة وترسيخ مسار التنمية المستدامة.

التعديل الوزاري الأخير الشيوخ جودة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

وزير التموين

وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير

سعر الذهب

سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 10-2-2026..دينار واحد في أسبوع

سعر الدولار

تراجع 19 قرشًا.. سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 10-2-2026

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد