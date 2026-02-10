قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعديل الوزاري.. لماذا جددت الحكومة الثقة في علاء فاروق وزير الزراعة؟

وزير الزراعة
وزير الزراعة

في ضوء تشكيل الحكومة الجديد، تقرر الإبقاء على علاء فاروق وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، بعد تجديد الثقة فيه من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لملف زراعي شهد تطورات ملموسة وإنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن قرار تجديد الثقة جاء نتيجة الأداء الإيجابي للوزارة…

تجديد الثقة في علاء فاروق وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي ضمن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تحقيق طفرة ملحوظة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت 9 ملايين طن، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

التوسع غير المسبوق في زراعة القمح، لتصل المساحات المنزرعة إلى أكثر من 3.7 مليون فدان، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاكتفاء الذاتي.

نجاح منظومة الاكتفاء الذاتي من الدواجن وعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

تنفيذ إصلاحات جوهرية في منظومة الأسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون ربط الصرف بأي مديونيات لأول مرة.

تطبيق نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية داخل وزارة الزراعة لتحسين جودة الخدمات.

اتخاذ خطوات جادة لتطوير التعاونيات الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الشئون النيابية لإجراء تعديلات تشريعية لتعميق دور التعاونيات.

عقد جلسات حوار مجتمعي ولقاءات دورية مع المزارعين من مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمشكلاتهم.

إنشاء أكثر من 33 ألف حقل إرشادي وتعليمي لدعم المزارعين وتوسيع نطاق الإرشاد الزراعي.

التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، ليصل عددها إلى 699 منفذًا على مستوى الجمهورية.

إقامة معارض السلع والمنتجات الزراعية بمناسبة شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إطلاق حملات قومية مجانية لمكافحة الآفات التي تهدد المحاصيل الاستراتيجية.

تسيير قوافل بيطرية مجانية بجميع قرى الجمهورية لدعم المربين وتنفيذ حملات استثنائية لتحصين الماشية.

تحقيق طفرة في الاعتمادات الدولية للمعامل الزراعية والبيطرية.

دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين وتأهيل الكوادر البحثية للحصول على جوائز عالمية.

إطلاق جوائز تشجيعية وتقديرية وجوائز تفوق لدعم الابتكار والتميز داخل القطاع الزراعي.

الزراعة وزير الزراعة التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد