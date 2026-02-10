التعديل الوزاري.. لماذا جددت الحكومة الثقة في علاء فاروق وزير الزراعة؟

في ضوء تشكيل الحكومة الجديد، تقرر الإبقاء على علاء فاروق وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، بعد تجديد الثقة فيه من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لملف زراعي شهد تطورات ملموسة وإنجازات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

تحقيق طفرة ملحوظة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت 9 ملايين طن، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

التوسع غير المسبوق في زراعة القمح، لتصل المساحات المنزرعة إلى أكثر من 3.7 مليون فدان، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاكتفاء الذاتي.

نجاح منظومة الاكتفاء الذاتي من الدواجن وعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

تنفيذ إصلاحات جوهرية في منظومة الأسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون ربط الصرف بأي مديونيات لأول مرة.

تطبيق نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية داخل وزارة الزراعة لتحسين جودة الخدمات.

اتخاذ خطوات جادة لتطوير التعاونيات الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الشئون النيابية لإجراء تعديلات تشريعية لتعميق دور التعاونيات.

عقد جلسات حوار مجتمعي ولقاءات دورية مع المزارعين من مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمشكلاتهم.

إنشاء أكثر من 33 ألف حقل إرشادي وتعليمي لدعم المزارعين وتوسيع نطاق الإرشاد الزراعي.

التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة، ليصل عددها إلى 699 منفذًا على مستوى الجمهورية.

إقامة معارض السلع والمنتجات الزراعية بمناسبة شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إطلاق حملات قومية مجانية لمكافحة الآفات التي تهدد المحاصيل الاستراتيجية.

تسيير قوافل بيطرية مجانية بجميع قرى الجمهورية لدعم المربين وتنفيذ حملات استثنائية لتحصين الماشية.

تحقيق طفرة في الاعتمادات الدولية للمعامل الزراعية والبيطرية.

دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين وتأهيل الكوادر البحثية للحصول على جوائز عالمية.

إطلاق جوائز تشجيعية وتقديرية وجوائز تفوق لدعم الابتكار والتميز داخل القطاع الزراعي.