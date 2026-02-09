قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الزراعة يعلن حزمة دعم لأهالي سيناء: تخفيضات 50% على الميكنة و100 ألف شتلة زيتون

شيماء مجدي

أجرى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء، رافقه خلالها اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية ووضع حجر الأساس لإعادة إعمار الصروح البحثية المدمرة جراء الإرهاب سابقاً.

استهل الوزير جولته بوضع حجر الأساس لإعادة تأهيل وإعمار محطة بحوث الصحراء بالشيخ زويد، والتي تعد واحدة من أهم الصروح العلمية في سيناء وتضم بنك الجينات النباتية للصحارى المصرية.

أكد فاروق أن إعادة إعمار المحطة بمساحتها البالغة 18 فداناً هي رسالة للعالم أجمع بأن سيناء طوت صفحة الإرهاب وبدأت عصر البناء الفعلي، بفضل الرؤية المستقبلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكاتف أبناءها خلف القيادة السياسية والجيش المصري العظيم، مشدداً على أن المحطة ستكون الذراع الفني للوزارة لدعم المزارع السيناوي وتوفير الشتلات والأصول الوراثية التي تناسب طبيعة المنطقة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء في المنظومة الإنتاجية، أعلن وزير الزراعة عن قرارات فورية تشمل: تخفيض 50% على كافة خدمات الميكنة الزراعية لجميع مزارعي سيناء، مضاعفة أعداد شتلات الزيتون الموزعة مجاناً لتصل إلى 100 ألف شتلة، فضلا عن توجيه مركز بحوث الصحراء بتدشين منظومة متكاملة لدعم وتسويق زيت زيتون سيناء عالمياً، إضافة الى تكثيف حملات مكافحة "سوسة النخيل" وتوفير أجهزة الحقن والمبيدات اللازمة بالمجان.

وعلى صعيد التنمية المجتمعية، خصص الوزير  مبلغ 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات المرأة السيناوية الصغيرة ومتناهية الصغر،  تشمل بطاريات دواجن ونباتات طبية وعطرية،  كما كرم سيادته الطلاب الناجحين في مبادرة "اتعلم استفيد" التدريبية، وقرر صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لكل طالب متميز.


وتزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك، وزع الوزير والمحافظ هدايا عينية ومنتجات غذائية، على رأسها: بيض مائدة والدواجن ومنح تنموية مباشرة على أهالي الشيخ زويد، بالإضافة إلى تسليم محطة تحلية مياه ورشاشات ظهرية لخدمة العمليات الزراعية، مؤكداً أن المزارع السيناوي شريك أصيل في التنمية، وما تقدمه الدولة هو جزء بسيط من حقوقه.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة، مؤكداً أن الدولة تعمل بجميع أجهزتها على استراتيجيات متوازنة تشمل التنمية والبناء بالتوازي مع الدور الإنساني والسياسي لمصر في المنطقة.

دعمهم الكامل لجهود الدولة 

حضر الجولة والاحتفالية قيادات وزارة الزراعة، ومركز بحوث الصحراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ وعواقل سيناء الذين أكدوا دعمهم الكامل لجهود الدولة في معركة التعمير.

