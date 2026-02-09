تعاني كثير من النساء بعد سن الأربعين من نوبات صداع متكررة، وقد يمر الأمر في البداية دون اهتمام حقيقي، باعتباره نتيجة طبيعية للإجهاد أو ضغوط الحياة اليومية. لكن الأطباء يؤكدون أن الصداع في هذه المرحلة العمرية لا يجب التعامل معه دائمًا على أنه عرض عابر، فقد يكون في بعض الحالات رسالة تحذير من الجسم تستدعي الانتباه، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

لماذا يكثر الصداع بعد الأربعين؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

تدخل المرأة بعد الأربعين مرحلة من التغيرات الجسدية والهرمونية المهمة، أبرزها اضطراب مستوى هرموني الإستروجين والبروجستيرون، وهي تغيرات تؤثر بشكل مباشر على الأوعية الدموية في المخ، ما قد يؤدي إلى نوبات صداع متكررة. كما تلعب عوامل أخرى دورًا مهمًا، مثل:

اضطرابات النوم

التوتر المزمن

ضغوط العمل والأسرة

قلة شرب الماء

نقص بعض الفيتامينات والمعادن

كل هذه العوامل تجعل الصداع شكوى شائعة بين النساء في هذا العمر.

متى يكون الصداع طبيعيًا؟

يكون الصداع غالبًا غير مقلق إذا كان:

متقطعًا وغير يومي

خفيفًا إلى متوسط الشدة

يتحسن بالراحة أو المسكنات البسيطة

غير مصحوب بأعراض عصبية

في هذه الحالة، يكون الصداع غالبًا توتريًا أو مرتبطًا بالإرهاق والتغيرات الهرمونية.

علامات إنذار لا يجب تجاهلها

يحذر الأطباء من بعض العلامات التي تجعل الصداع مؤشرًا يستوجب الفحص الطبي، ومن أبرزها:

صداع شديد ومفاجئ لم تعتادي عليه

الاستيقاظ من النوم بسبب الصداع

صداع مصحوب بزغللة في العين أو تشوش الرؤية

صداع مع دوخة أو غثيان متكرر

تنميل أو ضعف في أحد الأطراف

تزايد شدة الصداع أو تكراره بمرور الوقت

ظهور هذه الأعراض قد يشير إلى ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات في الأوعية الدموية، أو مشكلات عصبية تحتاج لتقييم طبي.

الصداع والضغط بعد الأربعين

ارتفاع ضغط الدم من الأسباب الشائعة للصداع في هذه المرحلة العمرية، خاصة إذا كان غير مُشخّص. لذلك ينصح الأطباء بقياس الضغط بانتظام، حتى في حال عدم الشعور بأعراض واضحة، لأن الصداع قد يكون أول إشارة.

نقص الفيتامينات ودوره الخفي

تعاني بعض النساء بعد الأربعين من نقص فيتامين د، أو الحديد، أو المغنيسيوم، وهو ما قد يسبب صداعًا مزمنًا مع شعور بالإرهاق وضعف التركيز. الفحوصات البسيطة قد تكشف السبب وتساعد في العلاج بسهولة.

ماذا ينصح الأطباء؟

للوقاية من الصداع المتكرر أو الحد منه، ينصح الأطباء بـ: