استجابة لـ«على مسئوليتي».. وزيرة البيئة توجه بالتعامل مع مخلفات أحد الشوارع بمحيط الأهرامات

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتحرك الفوري وسرعة التعامل مع الفيديو الذي تم عرضه ببرنامج «على مسئوليتي» للإعلامى أحمد موسى، بشأن شكوي المخلفات الكائنة بشارع جمال عبد الناصر بجوار الأهرامات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات.

وعلى الفور، قامت إدارة المخلفات بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، بالتنسيق مع قيادات محافظة الجيزة، وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة، وتم رفع جميع المخلفات ونقلها إلى مقلب شبرامنت من خلال معدات الحي والهيئة، حيث لا يوجد أي مخلفات بالمنطقة الآن.

وشددت الدكتورة منال عوض، على متابعة مستوى النظافة بالشوارع المحيطة بمنطقة الأهرامات، بشكل مستمر وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة، بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمنطقة الأثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.