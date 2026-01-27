قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أسماء عبد الحفيظ

كثيرًا ما نمر بأعراض صحية نعتبرها عابرة أو نتيجة الإرهاق وضغوط الحياة اليومية، فنؤجل زيارة الطبيب أو نهملها تمامًا. لكن الحقيقة الطبية المؤكدة أن بعض الأعراض البسيطة قد تكون أول جرس إنذار لأمراض خطيرة، لا يظهر خطرها إلا بعد فوات الأوان.

 أعراض بسيطة بتبان عادية لكنها أول إنذار لمرض خطير 

 تجاهل هذه الإشارات قد يحول مرضًا سهل العلاج إلى أزمة صحية معقدة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

التعب المستمر دون سبب واضح

الشعور بالإرهاق الدائم من أكثر الأعراض شيوعًا، وغالبًا ما يُفسَّر بقلة النوم أو ضغوط العمل. لكن التعب المستمر قد يكون علامة مبكرة على فقر الدم الشديد، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو أمراض القلب. إذا استمر التعب لأكثر من أسبوعين دون مجهود واضح، فهذه إشارة تستوجب الفحص الطبي.

فقدان الوزن غير المبرر

النزول المفاجئ في الوزن قد يُقابل أحيانًا بالفرح، لكنه في الحقيقة من أخطر الأعراض الصامتة. فقد يكون مؤشرًا على اضطرابات الجهاز الهضمي، أو السكري، أو بعض الأورام. الأطباء يؤكدون أن فقدان أكثر من 5% من وزن الجسم خلال فترة قصيرة دون حمية غذائية يستدعي القلق.

الصداع المتكرر أو المختلف عن المعتاد

الصداع عرض شائع، لكن الخطورة تكمن في تغيّر نمطه. الصداع الذي يأتي بشكل أقوى، أو يستمر لفترات أطول، أو يصاحبه دوار وتشوش بالرؤية، قد يكون دلالة على ارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل في الأوعية الدموية بالمخ. تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

اضطرابات النوم المستمرة

الأرق أو النوم المتقطع لا يرتبط فقط بالحالة النفسية، بل قد يكون مؤشرًا مبكرًا على اضطرابات القلق المزمن، أو الاكتئاب الخفي، أو مشاكل هرمونية. وتشير دراسات حديثة إلى أن اضطراب النوم لفترات طويلة يؤثر سلبًا على المناعة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تغيرات في الجهاز الهضمي

الإمساك أو الإسهال المتكرر، والانتفاخ المستمر، وآلام المعدة التي لا تختفي، أعراض غالبًا ما تُهمَل. لكن استمرارها قد يشير إلى التهابات مزمنة، أو القولون العصبي، أو أمراض أكثر خطورة كأورام الجهاز الهضمي، خاصة إذا صاحبتها تغيرات في الشهية أو لون البراز.

إرهاق

تساقط الشعر بشكل ملحوظ

تساقط الشعر قد يبدو مشكلة جمالية، لكنه أحيانًا يعكس خللًا داخليًا. فقد يكون علامة على نقص الفيتامينات، أو اضطرابات هرمونية، أو أمراض مناعية. تجاهل السبب الحقيقي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة الصحية قبل الجمالية.

خدر أو تنميل الأطراف

الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين قد يُفسَّر بالجلوس الخاطئ أو الإجهاد، لكنه في بعض الحالات يشير إلى مشاكل بالأعصاب، أو نقص فيتامين ب12، أو بداية الإصابة بمرض السكري.

متى يجب القلق؟

يشدد الأطباء على أن القاعدة الذهبية هي الاستمرارية والتكرار. أي عرض بسيط يستمر، أو يزداد، أو يتكرر دون سبب واضح، يجب التعامل معه بجدية وعدم الاكتفاء بالمسكنات أو التفسيرات السطحية.

أعراض إنذار لمرض خطير الإرهاق التعب المستمر

