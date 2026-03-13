تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي التحرك لفحص مقطع فيديو متداول على منصات السوشيال يظهر مسن مقيد فى بلكونة أحد دور الرعاية بمنطقة مصر الجديدة .

وقال مصدر مسؤول أن تم تكليف فرق التدخل السريع بوزارة التضامن لفحص الواقعة والتأكد من ملابسات الواقعة مضيفا أن الفريق يحاول التوصل لمكان الدار بمنطقة مصر القديمة، لإنقاذ المسن والتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفة.

وأضاف المصدر أن فرق التدخل بوزارة التضامن ستتخذ كافة الإجراءات نحو تقديم الدعم اللازم للمسن و تقييم حالته وتقديم أوجه الرعاية الطبية والتحقق من الدار حول التزامها بمعايير الرعاية الإنسانية.