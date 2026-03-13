طرح سؤال اليوم الـ23 من مسابقة نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، طرح سؤال اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك ضمن مسابقة «نورانيات قرآنية»، التي تُقدم يوميًا للمشاهدين طوال الشهر الكريم.

وأوضح عبد الحميد، خلال برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المسابقة تأتي ضمن المبادرات الرمضانية الهادفة إلى تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم وتشجيع المشاهدين على التدبر في آياته، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركة والفوز بجوائز قيمة.

وأضاف أن المسابقة تطرح سؤالًا جديدًا يوميًا طوال أيام شهر رمضان، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة عن السؤال من خلال الرابط المخصص للمسابقة، مع تسجيل الاسم بالكامل ورقم الهاتف، للدخول في السحب اليومي على الجوائز.

المشاركة متاحة يوميًا عبر رابط إلكتروني مع سحب على جوائز

وجاء نص سؤال اليوم الثالث والعشرين من رمضان: «آية في الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم نزلت في أهل مكة، حين قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لا يُغفر له، فكيف نسلم؟ فما هي الآية المقصودة؟».

وتضمنت الاختيارات: الآية 53 من سورة الزمر، الآية 66 من سورة الزمر، الآية 11 من سورة غافر، الآية 9 من سورة فصلت.

رحلتا عمرة يوميًا و60 فائزًا طوال الشهر الكريم

وأشار إلى أنه يمكن الإجابة على السؤال من خلال الرابط المخصص للمسابقة، مؤكدًا أن المسابقة تقدم جوائز يومية عبارة عن رحلتي عمرة للفائزين، مع الإعلان عن الفائزين بشكل مستمر طوال أيام الشهر الكريم.

وأوضح أن إجمالي عدد الفائزين في المسابقة يبلغ 60 فائزًا خلال شهر رمضان، وذلك وفق إخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.