سؤال اليوم في برنامج نورانيات قرآنية: آيات من سورة الأحزاب تتعلق بزواج النبي

أعلن الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ21 من رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح أن البرنامج يقدم مسابقة يومية طوال رمضان مع جوائز قيمة، حيث يمكن للمشتركين الإجابة عن السؤال اليومي عبر الرابط: https://gogl.to/40ZJ

وترك الاسم الكامل ورقم الهاتف للفوز بإحدى رحلات العمرة اليومية، حيث سيتم اختيار 60 فائزًا طوال الشهر.

وجاء نص سؤال اليوم:

سؤال الجزء الثاني والعشرين:

آية في الجزء الثاني والعشرين نزلت لما تزوج رسول الله ﷺ بالسيدة زينب بنت جحش وصنع وليمة ودعا أصحابه إلى الطعام، فما هي؟

سورة الأحزاب الآية 13

سورة الأحزاب الآية 38

سورة الأحزاب الآية 53

سورة الأحزاب الآية 69