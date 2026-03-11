قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات "آمنة ومطمئنة"
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سؤال اليوم في برنامج نورانيات قرآنية: آيات من سورة الأحزاب تتعلق بزواج النبي

مسابقة برنامج نورانيات قرأنية
مسابقة برنامج نورانيات قرأنية
محمود محسن

أعلن الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ21 من رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح أن البرنامج يقدم مسابقة يومية طوال رمضان مع جوائز قيمة، حيث يمكن للمشتركين الإجابة عن السؤال اليومي عبر الرابط: https://gogl.to/40ZJ
وترك الاسم الكامل ورقم الهاتف للفوز بإحدى رحلات العمرة اليومية، حيث سيتم اختيار 60 فائزًا طوال الشهر.

وجاء نص سؤال اليوم:

سؤال الجزء الثاني والعشرين:
آية في الجزء الثاني والعشرين نزلت لما تزوج رسول الله ﷺ بالسيدة زينب بنت جحش وصنع وليمة ودعا أصحابه إلى الطعام، فما هي؟

سورة الأحزاب الآية 13

سورة الأحزاب الآية 38

سورة الأحزاب الآية 53

سورة الأحزاب الآية 69

الدكتور أبو اليزيد علي سلامة القرآن الكريم الأزهر الشريف رمضان أصحاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

عمله بلوك.. الأعلى للإعلام يمنع ظهور الطبيب ضياء الدين العوضي إعلاميا

الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماع الصحة النباتية بروما

لتعزيز الصادرات.. الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماع الصحة النباتية بروما

تعاقد

تخصيص أرض صناعية بالعاشر من رمضان لإقامة مصنع أعلاف بطاقة 400 ألف طن سنويا

بالصور

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد