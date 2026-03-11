حسن عبدالحميد وتد: القرآن يوضح مكانة أزواج النبي ويعد بالطاعة بالأجر المضاعف

أكد الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر، أن آيات القرآن الكريم التي خاطبت أزواج النبي ﷺ تضمنت توجيهات ووصايا تهدف إلى توضيح مكانتهن الخاصة، مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى يعد من يلتزمن بالطاعة والعمل الصالح بمضاعفة الأجر، فيما توعد المخالفات بمضاعفة العقاب، مستشهداً بقوله تعالى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ».

وقال حسن عبدالحميد وتد، خلال تقديمه برنامج "نورانيات قرآنية" عبر فضائية “صدى البلد”، أن مبدأ الجزاء في الإسلام قائم على قاعدة "الغنم بالغرم"، حيث تتضاعف الحسنات أو العقوبات بحسب المكان والزمان، مثل الصلاة في المسجد الحرام أو العبادة في رمضان.

وتابع أن القرآن شدد على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الثواب والعمل، مستشهداً بقوله تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ…»، مع الإشارة إلى أن بعض الأحكام الخاصة تخص المرأة فقط.