وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثل أحد المحاور الأساسية في الإستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستهدف بناء مجتمع متوازن وتوفير فرص متساوية لكافة فئاته بما يضمن بيئة آمنة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ برامج توعوية وخدمية تسهم في مواجهة التحديات السكانية ودعم الأسرة المصرية وتمكين المرأة والشباب بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ويعزز مسار التنمية داخل المحافظة.

فيما أشار محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالشرقية إلي قيام الوحدة بعمل زيارات ميدانية لتعزيز كوادر المجتمع المدني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي المجال الصحي تم المرور على وحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق ومرافقة الطاقم الطبي للاطلاع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة وتلقي الشكاوى وقياس رضا المواطنين من خلال استمارات استبيان

وفي المجال الإجتماعي تم إجراء زيارة ميدانية لدار المسنين بالغار ودار السامري الصالح بشيبة النكارية لتقييم المعايير الحقوقية والإنسانية ومنهاو الخدمات (الصحية – البيئة -المعيشية -برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للنزلاء -التأكد من تلقي الشكاوى وحلها)

وفي مجال حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق قامت الوحدة بالتعاون مع مديرية التموين بحملات رقابية بمركزي الزقازيق وديرب نجم لمراجعة تراخيص المنشآت والتفتيش على صلاحية المنتجات الغذائية والتأكد من وضوح التسعيرة ومنع التلاعب بالأسعار وأسفرت الحملات عن متابعة (٥٥٧٨) محضر للمخالفين.