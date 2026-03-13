قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثل أحد المحاور الأساسية في الإستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تستهدف بناء مجتمع متوازن وتوفير فرص متساوية لكافة فئاته بما يضمن بيئة آمنة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ برامج توعوية وخدمية تسهم في مواجهة التحديات السكانية ودعم الأسرة المصرية وتمكين المرأة والشباب بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ويعزز مسار التنمية داخل المحافظة.

فيما أشار محمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان بالشرقية إلي قيام الوحدة بعمل زيارات ميدانية لتعزيز كوادر المجتمع المدني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي المجال الصحي تم المرور على وحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق ومرافقة الطاقم الطبي للاطلاع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة  وتلقي الشكاوى وقياس رضا المواطنين من خلال استمارات استبيان

وفي المجال الإجتماعي تم إجراء زيارة  ميدانية لدار المسنين بالغار ودار السامري الصالح بشيبة النكارية لتقييم المعايير الحقوقية والإنسانية ومنهاو الخدمات (الصحية – البيئة -المعيشية -برامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدمة للنزلاء -التأكد من تلقي الشكاوى وحلها)

وفي مجال حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق قامت الوحدة بالتعاون مع مديرية التموين بحملات رقابية بمركزي الزقازيق وديرب نجم لمراجعة تراخيص المنشآت والتفتيش على صلاحية المنتجات الغذائية والتأكد من وضوح التسعيرة ومنع التلاعب بالأسعار وأسفرت الحملات عن متابعة  (٥٥٧٨) محضر للمخالفين.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

