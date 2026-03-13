قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يستاهل الشتمية.. مجدي عبد الغني يهاجم توروب
مسلسل حكاية نرجس.. تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور
مكافآت خيالية تشعل حماس جالطة سراي قبل معركة أنفيلد أمام ليفربول في دوري الأبطال
دعاء ليلة القدر يوم 23 رمضان.. ردده مستجاب عند الإفطار يكتب الله لك الخير كله
ميرتس: تخفيف عقوبات النفط الروسي قرار خاطئ
إزالة 2 مطب عشوائي وسور مخالف بترعة الكلابية في حي شرق الأقصر
تغريم سائق ميكروباص أجرة لمخالفته التعريفة المقررة وتعريض حياة الركاب للخطر بالأقصر
العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة
غموض حول مصير مجتبى خامنئي.. وواشنطن تعلن استهداف 1000 موقع يوميا
محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة
كارثة جوية للجيش الأمريكي في العراق.. مقتل كامل طاقم الطائرة العسكرية KC-135
رياضة

مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات الإعلامي مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وقال مجدي عبد الغني  :"أوضة لبس الأهلي بايظة ، الخسارة اللى بتحصل للأهلى دى عشان الناس مش بتحب بعضها ، لازم النفوس تبقى سالكة عشان الدنيا تمشى".

موعد مباراة الأهلي والترجي


ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

أحمد عبد الباسط الإعلامي أحمد عبد الباسط مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق الاهلى

