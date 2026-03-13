مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات الإعلامي مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وقال مجدي عبد الغني :"أوضة لبس الأهلي بايظة ، الخسارة اللى بتحصل للأهلى دى عشان الناس مش بتحب بعضها ، لازم النفوس تبقى سالكة عشان الدنيا تمشى".

موعد مباراة الأهلي والترجي



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.