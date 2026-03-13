بعد ساعتين من التداول.. 20 جنيها تراجعا جديدا في سعر الذهب اليوم

استمر تراجع الذهب بعد ساعتين من التعاملات المسائية اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 داخل الصاغة المصرية.

تراجع جديد لسعر الذهب

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 20 جنيها جديدة مع اقتراب منتصف تعاملات اليوم، ليصل بذلك معدل تراجعه في يوم واحد 50 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7460 جنيهًا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8525 جنيها للشراء و 8468 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7815 جنيها للشراء و 7763 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 7460 جنيها للشراء و 7410 جنيهات للبيع.

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولًا نحو 6394 جنيها للشراء و 6351 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59.68 ألف جنيه للشراء و 59.28 ألف جنيه للبيع

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5049 دولارات للشراء و 5047 دولارات للبيع.