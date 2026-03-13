قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الليثي يكشف قصة غيرت حياته: مكالمة تأخرت يومين علمتني أن الاعتذار شجاعة
حماية المستهلك بالقليوبية يواصل شن الحملات الرقابية المُفاجئة.. وضبط 10 قضايا متنوعة
إسدال الستار على انتخابات نقابة المهندسين وسط حضور حكومي بارز
مسلسل نون النسوة الحلقة 9.. محمد جمعة يطلق هبة مجدي والرافعي يحاول مساعدتها
بعد ساعتين من التداول.. 20 جنيها تراجعا جديدا في سعر الذهب اليوم
وفد رفيع المستوى من الأكاديمية العسكرية المصرية في جامعة عين شمس لتمكين شباب الخريجين.. الأحد
طرح كعك وبسكويت العيد على بطاقات التموين.. قائمة الأسعار
جوارديولا يتجاهل أسئلة الصحفيين بعد الهزيمة من ريال مدريد
ترامب يرفض عرض أوكرانيا للمساعدة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيّرة
علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟
مجدي عبد الغني يهاجم مسؤولي الأهلي بسبب حسام غالي: طلعوه خاين
نؤة لها السلام وهالة صداع... هدى الإتربي تودع الموسم الرمضاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

أحمد سعيد

علامات ليلة القدر تعد الشغل الشاغل منذ أول يوم من العشر الأواخر من رمضان ويزداد اهتمام المسلمين محاولة رصد علامات ليلة القدر وموعدها في الليالي الوترية، لما لهذه الليلة المباركة من فضل عظيم عند الله، فهي ليلة قال عنها الله تعالى إنها خير من ألف شهر. 

ويحرص كثير من المسلمين على تحري ليلة القدر في رمضان من خلال معرفة العلامات الصحيحة التي وردت في السنة النبوية، مثل سكون الليل وطمأنينة القلب واعتدال الجو وطلوع الشمس في صباحها بلا شعاع، ولذلك يتصدر البحث عن علامات ليلة القدر الصحيحة وكيف نعرف ليلة القدر قوائم البحث، خاصة في الليالي الفردية من العشر الأواخر، طمعًا في إدراك فضلها العظيم والفوز بالأجر والمغفرة.

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر

وقد وضحت وزارة الأوقاف علامات ليلة القدر المؤكدة والتي يمكن أن تكون تحققت يوم 23 رمضان حيث إن من علاماتها لمن يحاول رصدها تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

ومن أبرز علامات ليلة القدر المؤكدة أنها ليلة لا حارة ولا باردة، والعلامة الثالثة أن يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

وأشارت الأوقاف إلى أن علامات ليلة القدر المؤكدة أن شمسها تطلع بلا شعاع لها، والعلامة الخامسة هي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن ليلة القدر تكون الرياح فيها ساكنة، ويكثر عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». 

في أي يوم موعد ليلة القدر في رمضان؟

أخفى الله سبحانه وتعالى موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان عن عباده من أجل الاستزادة والإكثار من الطاعات، ولكن جعل الله عز وجل لها علامات وأمارات يمكن الاستدلال عليها بها. 

وقد أرشدنا الشرع الشريف وعدد من العلماء إلى أن موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وتكون في إحدى الليالي الوترية وليست الزوجية .

وقد مضى يومان من الليالي الوترية في مصر حتى الآن وهما يوما 21 رمضان و23 رمضان ويتبقى 3 أيام هي :  

  • ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
  • ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  • ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ويترقب عدد كبير من المسلمين هذه الأيام الثلاثة من أجل اغتنام الثواب كاملا في رمضان.

علامات ليلة القدر المؤكدة

وكانت كشفت دار الإفتاء عن آراء عدد من العلماء حول علامات ليلة القدر فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" لسورة القدر قوله: أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها.

وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». 

وعن موعد ليلة القدر كشف عبيد بن عمير عنها قائلا "كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا".

كيف كان النبي يتعبد في ليلة القدر؟

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لاستقبال ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل أيام الدنيا، وتبدأ من ليلة 21 وحتى نهاية الشهر ويتسابق فيها المسلمون في أداء الطاعات ومن أهم هذه العبادات الثابتة عن النبي في العشر الأواخر من رمضان أنه كان صلى الله عليه وسلم إحياء الليل وإيقاظ أهله للصلاة.

وكان النبي صلى لله عليه وسلم يأمر صحابته بالاعتكاف في المساجد والصدقة وتلاوة القرآن وتحري الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لعلها تكون ليلة القدر.

أهم العبادات التي تدرك بها فضل ليلة القدر

١- صلاة القيام.
٢- الصدقة ولو بالقليل
٣- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى
٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل 
٥- الإكثار من تلاوة القرآن وفهم معانيه.
٦-   التهجد في الليل.
٧- الدعاء بإلحاح.
٨- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

دعاء ليلة القدر المستجاب

ليلة القدر يستحب أن يكثر كل مؤمن من الدعوات في طلب خيري الدنيا والآخرة، ويتحرى الليالي الوترية من العشر الأواخر ويقدم أفضل الطاعات إلى الله ولعل أبرزها هو الدعاء ومنها أفضل صيغ دعاء ليلة القدر :

· اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

· اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

· اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

· إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

· اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

