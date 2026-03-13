قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء العشر الأواخر .. ردد أدعية ليلة القدر تقربك من الله فى هذه الأيام المباركة

دعاء العشر الأواخر
دعاء العشر الأواخر
شيماء جمال

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. يبحث الكثير عنه ليلجأوا الى الله بالدعاء فى هذه الأيام المباركات التى تستجاب فيها الدعوات وتقضى فيها الحاجات وتعتق فيها الرقاب من النار، لذلك سوف نذكر لكم مجموعه من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها لتفوزوا بسعادة الدارين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

  • اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.
  • اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
  • اللهم اجعل اسمى وذريتى فى هذه الليلة فى السعداء، وروحى مع الشهداء، وإحسانى فى عليين، وإساءتى مغفورة.
  • اللهم افتح لى الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عنى، وارزقنى رزقًا تغيثنى به من فضلك الطيب الحلال.
  • اللهم ما قسمت فى هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لى منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عنى وعن جميع المسلمين.
  • اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منى وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنى بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

  • اللهم تغمدنى في هذه الليلة بسابغ كرمك، واجعلنى فيها من أوليائك، واجعلها لى خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.
  • اللهم لا تصرفنى من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعى مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.
  • اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.
  • اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
  • اللهم إنى أسألك فى ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به، وأن تقضى حاجتى يا أرحم الراحمين.
  • اللهم لا تدع لنا فى هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبتَّه، ولا طالبًا إلا وفقته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هى لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • يا قاضى الحاجات، يا مجيب الدعوات.اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

  • اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لى فيها خير ما قسمت، واختم لى فى قضائك خير ما ختمت، واختم لى بالسعادة فيمن ختمت.
  • اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه.
  • يا ربنا، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.
  • اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.
  • اللهم اجعلنا ممن وُفِّق لقيام ليلة القدر، وممن نال خيرها وعفوها وكرمها وفضلها.
  • ربى، إنى طرقت بابك فافتح لى أبواب سماواتك، وأجرنى من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوى للضعيف، ومسخر الجن لسليمان، ومسخر الطير والحديد لداود، ومسخر النار لإبراهيم، سخر لى عبادك الصالحين، وسهل لى أمورى، وارزقنى من حيث لا أحتسب.
  • يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد.أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التى وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت.
  • يا مغيث أغثنا.يا مغيث أغثنا.يا مغيث أغثنا.
  • أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه (ثلاث مرات).
  • اللهم إنا نسألك: زيادة فى الدين،وبركة فى العمر، وصحة فى الجسد، وسعة فى الرزق،وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة،والنظر إلى وجهك الكريم.
  • اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا ولموتى المسلمين أجمعين.
  • يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب، يا كريم يا وهاب.رب لا تحجب دعوتى، ولا ترد مسألتى، ولا تكلنى إلى حولى وقوتى، وارحم عجزى، فقد ضاق صدرى وتحيرت فى أمرى، وأنت العالم بسرى وجهرى، والقادر على تفريج كربى وتيسير عسرى.
  • اللهم أحينا فى الدنيا مؤمنين طائعين، وأمتنا مسلمين تائبين.
  • اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقومنا إذا اعوججنا، واهدنا إذا ضللنا، وكن لنا ولا تكن علينا.
  • اللهم افتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سئل أعطى، وإذا دعى أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون.
  • اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتى عبادك الصالحين، ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين.
دعاء ليلة القدر دعاء العشر الأواخر من رمضان دعاء العشر الأواخر رمضان دعاء أدعية ليلة القدر

