دعاء العشر الأواخر .. ردد أدعية ليلة القدر تقربك من الله فى هذه الأيام المباركة

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. يبحث الكثير عنه ليلجأوا الى الله بالدعاء فى هذه الأيام المباركات التى تستجاب فيها الدعوات وتقضى فيها الحاجات وتعتق فيها الرقاب من النار، لذلك سوف نذكر لكم مجموعه من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها لتفوزوا بسعادة الدارين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب.

اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم اجعل اسمى وذريتى فى هذه الليلة فى السعداء، وروحى مع الشهداء، وإحسانى فى عليين، وإساءتى مغفورة.

اللهم افتح لى الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عنى، وارزقنى رزقًا تغيثنى به من فضلك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت فى هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لى منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عنى وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منى وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنى بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب

اللهم تغمدنى في هذه الليلة بسابغ كرمك، واجعلنى فيها من أوليائك، واجعلها لى خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفنى من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعى مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم إنى أسألك فى ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به، وأن تقضى حاجتى يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تدع لنا فى هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبتَّه، ولا طالبًا إلا وفقته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هى لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا قاضى الحاجات، يا مجيب الدعوات.اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

دعاء ليلة القدر

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا