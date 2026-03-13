مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي

أكد الكابتن نادر الهبيري المدرب العام للنادي المصري، في تصريحاته قبل لقاء مباراة شباب بلوزداد في الكونفدرالية أن الجهاز الفني لديه ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي يليق بالنادي المصري.

وشدد مدرب عام المصري،على أن اللاعبين على أعلى درجة من التركيز والجميع جاهز لخوض المباراة.

وقال الهيبري، إن جماهير المصري هي التي ستصنع الفارق والجميع داخل الفريق يسعى لاسعادهم.

وأضاف الهيبري، أننا بذلنا جهدا كبيرا في دور المجموعات حتى نجحنا في حصد بطاقة التأهل.

وأكد مدرب عام المصري، أن الفريق تأثر كثيرًا بضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة ونسعى لتجهيز جميع اللاعبين رغم ضيق الوقت.

وكشف الهيبري، أن الجهاز الفني لديه معلومات وافية عن فريق شباب بلوزداد والمباراة ستكون صعبة للغاية.

واختتم مدرب عام المصري، أن هدف الجهاز و اللاعبين في النهاية هو التتويج بالبطولة وإسعاد جماهيرنا العظيمة.

محمود حمادة اللاعبون مستعدون تمامًا لخوض المباراة.

ومن جانبه أكد محمود حمادة لاعب المصري ان اللاعبين درسوا مع الجهاز الفني مفاتيح لعب فريق شباب بلوزداد.

وقال حمادة ندرك جميعًا أهمية المباراة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية نعبر من خلالها للدور التالي.

وشدد حماده على ان جماهير المصري تعطي اللاعبين دافعية كبيرة لتحقيق الفوز.