شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي
قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف
نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن
تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تُبشرك بها.. وحقيقة ظهورها أمس بالأدلة
كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي

مدرب عام المصري ونجم الفريق محمود حمادة
مدرب عام المصري ونجم الفريق محمود حمادة
محمد الغزاوى

أكد الكابتن نادر الهبيري المدرب العام للنادي المصري، في تصريحاته قبل لقاء مباراة شباب بلوزداد في الكونفدرالية أن الجهاز الفني لديه ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي يليق بالنادي المصري.

وشدد مدرب عام المصري،على أن اللاعبين على أعلى درجة من التركيز  والجميع جاهز لخوض المباراة.

وقال الهيبري، إن جماهير المصري هي التي ستصنع الفارق والجميع داخل الفريق يسعى لاسعادهم.

وأضاف الهيبري، أننا بذلنا جهدا كبيرا في دور المجموعات حتى نجحنا في حصد بطاقة التأهل.

وأكد مدرب عام المصري، أن الفريق تأثر كثيرًا بضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة ونسعى لتجهيز جميع اللاعبين رغم ضيق الوقت.

وكشف الهيبري، أن الجهاز الفني لديه معلومات وافية عن فريق شباب بلوزداد والمباراة ستكون صعبة للغاية.

واختتم مدرب عام المصري، أن هدف الجهاز و اللاعبين  في النهاية هو التتويج بالبطولة وإسعاد جماهيرنا العظيمة.

محمود حمادة اللاعبون مستعدون تمامًا لخوض المباراة.

ومن جانبه أكد محمود حمادة لاعب المصري ان اللاعبين درسوا مع الجهاز الفني مفاتيح لعب فريق شباب بلوزداد.

وقال حمادة ندرك جميعًا أهمية المباراة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية نعبر من خلالها للدور التالي.

وشدد حماده على ان جماهير المصري تعطي اللاعبين دافعية كبيرة لتحقيق الفوز.

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

