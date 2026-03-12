قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد "سوق الهنا" ويوجه بسرعة تشغيله | شاهد

محافظ بورسعيد يوجه بتشغيل خطي سرفيس لتسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق
محافظ بورسعيد يوجه بتشغيل خطي سرفيس لتسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق
محمد الغزاوى

تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سوق الهنا بمنطقة خديجة بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته المستمرة  لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل في المشروعات الخدمية المختلفة، و الوقوف على احتياجات السوق ليعمل بكامل طاقته بما يحقق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة داخله لأهالي المنطقة

وخلال جولته بالسوق، استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات الأهالي، مؤكدًا أهمية الإسراع في تشغيل السوق بالشكل الأمثل بكامل طاقته لتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة و رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه  بتشغيل خطي سرفيس لتسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق 

ووجه المحافظ بسرعة تشغيل خطي سرفيس لمرور السيارات  عبر السوق، وذلك استجابة لمطالب الأهالي، بهدف تسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق وتيسير الوصول إليه، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتلبية احتياجات سكان المنطقة

ووجه محافظ بورسعيد باتخاذ كافة  الإجراءات اللازمة مع توفير  الخدمات التي يحتاجها المواطنون، بما يسهم في دعم منظومة الأسواق الحضارية بالمحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير الأسواق المنظمة والحضارية  التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية في بيئة مناسبة تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الضواحى سوق الهنا

