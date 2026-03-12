محافظ بورسعيد يتفقد “سوق الهنا” ويوجه بسرعة تشغيله | شاهد

تفقد اللواءإبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سوق الهنا بمنطقة خديجة بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل في المشروعات الخدمية المختلفة، و الوقوف على احتياجات السوق ليعمل بكامل طاقته بما يحقق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة داخله لأهالي المنطقة

وخلال جولته بالسوق، استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات الأهالي، مؤكدًا أهمية الإسراع في تشغيل السوق بالشكل الأمثل بكامل طاقته لتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة و رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والدكتورة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يوجه بتشغيل خطي سرفيس لتسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق

ووجه المحافظ بسرعة تشغيل خطي سرفيس لمرور السيارات عبر السوق، وذلك استجابة لمطالب الأهالي، بهدف تسهيل حركة المواطنين من وإلى السوق وتيسير الوصول إليه، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتلبية احتياجات سكان المنطقة

ووجه محافظ بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون، بما يسهم في دعم منظومة الأسواق الحضارية بالمحافظة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير الأسواق المنظمة والحضارية التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية في بيئة مناسبة تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن