محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير ميدان مجمع المطاعم وكورنيش الشاطئ| شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية موسعة، سير العمل في تطوير منطقة ميدان مجمع المطاعم بحي المناخ، والمنطقة المحيطة بكورنيش بورسعيد السياحي

وخلال تفقده أعمال التطوير، شدد المحافظ على ضرورة أن يعكس التطوير الهوية البصرية المميزة لمدينة بورسعيد، بما يبرز الطابع الحضاري والتاريخي للمدينة، رافقه خلالها شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والدكتورة دينا الحمامي، مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لوضع مقترحات تصميمية تسهم في إبراز الهوية الجمالية للميدان، بما يتناسب مع موقعه الحيوي والمتميز المطل على الكورنيش.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير على أعلى مستوى من الجودة، بما يشمل تنظيم الأرضيات، وتطوير اللاندسكيب، وتنفيذ منظومة إضاءة حديثة ومتطورة تعكس الطابع الجمالي للمنطقة وتوفر بيئة حضارية للمواطنين والزائرين.

وأكد أن المحافظة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل يعيد للواجهة البحرية مكانتها السياحية ويعزز من جاذبية المدينة.

وشدد المحافظ على تكثيف العمل وسرعة الإنجاز، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية لمدينة بورسعيد ويعكس الوجه الحضاري لها.