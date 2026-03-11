قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدوى يشهد فاعليات "رمضان يجمعنا" بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات

بدوى يشهد فاعليات يوم تعليمي تحت شعار "رمضان يجمعنا" بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات
بدوى يشهد فاعليات يوم تعليمي تحت شعار "رمضان يجمعنا" بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات
محمد الغزاوى

شهد  محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد فعاليات اليوم التعليمي لمدارس إدارة شرق التعليمية تحت شعار "رمضان يجمعنا"، والذي أقيم بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بحضور قيادات إدارة شرق التعليمية وعدد من القيادات التربوية والمعلمين والطلاب.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الفعالية شهدت مشاركة 33 مدرسة من مدارس إدارة شرق التعليمية، حيث قدمت المدارس مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتربوية التي عكست حجم الجهد المبذول داخل المدارس لتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فعاليات المرحلة الابتدائية تضمنت عدداً كبيراً من المعروضات والأنشطة التعليمية التي ركزت على الاستراتيجيات التعليمية المبتكرة، إلى جانب عروض الرسم والأشغال اليدوية وفقرات الشعر والإلقاء والغناء، بالإضافة إلى تجارب علمية واختراعات طلابية وأنشطة رياضية أظهرت إبداع الطلاب وتنوع مواهبهم.

وأضاف أن فعاليات المرحلة الإعدادية جاءت تحت عنوان "يوم المواهب"، حيث استعرض الطلاب مجموعة من المواهب الفنية والمبتكرات العلمية، إلى جانب تقديم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية التي أبرزت قدرات الطلاب الإبداعية ومهاراتهم المتنوعة.

وأكد  محمود بدوي أن فعاليات المرحلة الثانوية تضمنت تنظيم "دوري العباقرة" بمشاركة مدارس المرحلة الثانوية، وهو دوري يعتمد على المعلومات العامة والتعريف بإنجازات الدولة المصرية وإنجازات وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عرض توضيحي حول نظام البكالوريا، فضلاً عن تنظيم معرض للأشغال اليدوية لطلاب المرحلة الثانوية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الفعاليات تعكس حرص مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على دعم الأنشطة التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية شخصية الطالب المتكاملة، وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي، واكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات.
 

وفي ختام الفعالية، تقدم  محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات إدارة شرق التعليمية على تنظيم هذه الفعالية، مشيداً بحجم الجهد المبذول لإنجاح هذا اليوم التعليمي المتميز الذي يعكس روح التعاون والعمل المشترك لخدمة العملية التعليمية.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربيه والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

برنامج ساعة الفطار

عمال نظافة من بني سويف: نعمل من الصباح حتى المساء لأجل أولادنا

د الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الاعتكاف والدعاء وقراءة القرآن.. علي جمعة يشرح أفضل الأعمال في العشر الأواخر

بركة رمضان

«بركة رمضان» يواصل التربع على عرش المشاهدات بعد عرض الحلقة 19

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد