بدوى يشهد فاعليات "رمضان يجمعنا" بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات

شهد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد فعاليات اليوم التعليمي لمدارس إدارة شرق التعليمية تحت شعار "رمضان يجمعنا"، والذي أقيم بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بحضور قيادات إدارة شرق التعليمية وعدد من القيادات التربوية والمعلمين والطلاب.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن الفعالية شهدت مشاركة 33 مدرسة من مدارس إدارة شرق التعليمية، حيث قدمت المدارس مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتربوية التي عكست حجم الجهد المبذول داخل المدارس لتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فعاليات المرحلة الابتدائية تضمنت عدداً كبيراً من المعروضات والأنشطة التعليمية التي ركزت على الاستراتيجيات التعليمية المبتكرة، إلى جانب عروض الرسم والأشغال اليدوية وفقرات الشعر والإلقاء والغناء، بالإضافة إلى تجارب علمية واختراعات طلابية وأنشطة رياضية أظهرت إبداع الطلاب وتنوع مواهبهم.

وأضاف أن فعاليات المرحلة الإعدادية جاءت تحت عنوان "يوم المواهب"، حيث استعرض الطلاب مجموعة من المواهب الفنية والمبتكرات العلمية، إلى جانب تقديم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية التي أبرزت قدرات الطلاب الإبداعية ومهاراتهم المتنوعة.

وأكد محمود بدوي أن فعاليات المرحلة الثانوية تضمنت تنظيم "دوري العباقرة" بمشاركة مدارس المرحلة الثانوية، وهو دوري يعتمد على المعلومات العامة والتعريف بإنجازات الدولة المصرية وإنجازات وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عرض توضيحي حول نظام البكالوريا، فضلاً عن تنظيم معرض للأشغال اليدوية لطلاب المرحلة الثانوية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الفعاليات تعكس حرص مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على دعم الأنشطة التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية شخصية الطالب المتكاملة، وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي، واكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات.



وفي ختام الفعالية، تقدم محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات إدارة شرق التعليمية على تنظيم هذه الفعالية، مشيداً بحجم الجهد المبذول لإنجاح هذا اليوم التعليمي المتميز الذي يعكس روح التعاون والعمل المشترك لخدمة العملية التعليمية.