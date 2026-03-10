تكثيف الجهود الميدانية بجميع أحياء بورسعيد لتعزيز حملات النظافة .. صور

شهدت أحياء بورسعيد اليوم نشاطًا مكثفًا استهدف تطهير الشوارع من العشوائيات ودفع عجلة التطوير، تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لضمان تحقيق أعلى معدلات الانضباط والارتقاء بالمظهر الحضاري بالمحافظة

أولاً: مدينة بورفؤاد: تصدٍ حازم لمخالفات البناء بـ "مساكن معاشات القناة"



في إطار الحفاظ على الرقعة العمرانية، قادت الأستاذة سمر الموافي، رئيس المدينة، حملات إزالة فورية لحالات تعدٍ وبناء بدون ترخيص بمساكن معاشات هيئة قناة السويس. وأكدت "الموافي" أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع المتغيرات المكانية بشكل لحظي، مع تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض لضمان عدم تكرار المخالفة، مشددة على أن الحفاظ على شبكات المرافق (مياه، كهرباء، صرف) أولوية لا تقبل التهاون.

ثانياً: حي الشرق: تكثيف منظومة النظافة وتفريغ الحاويات لتعزيز المظهر الحضاري



بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها الميدانية في الفترات الصباحية لتطهير الشوارع والميادين. تم تكثيف أعمال تفريغ الحاويات ورفع المخلفات فور تراكمها بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، لضمان السيولة المرورية والحفاظ على البيئة الصحية لأهالي الحي.

ثالثاً: حي العرب: متابعة ميدانية لانتظام العمل بمحطات الوقود عقب تحريك الأسعار



تفقدت المهندسة شيماء جودة، رئيس الحي، محطات الوقود بنطاق الحي (ومنها محطة بدوي)، للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة أنواعها وانتظام سير العمل. وأكدت على ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة المقررة من لجنة التسعير، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون تكدسات أو معوقات.

رابعاً: حي المناخ: حملة ليلية موسعة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بـ "شارع عادل الشربيني"



قادت الأستاذة شيماء العزبي، رئيسة الحي، حملة ليلية مكثفة استهدفت إزالة التعديات والإشغالات بشارع عادل الشربيني. تم إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات القانونية المقررة ورفع أي تعديات على حرم الطريق، مؤكدة استمرار الحملات لفرض الانضباط واستقبال عيد الفطر بشوارع منظمة وخالية من العشوائيات.

خامساً: حي الزهور: طفرة تنموية وتطوير شامل لمناطق "عمر بن الخطاب" و"الصفوة"



يشهد الحي طفرة في أعمال التطوير، حيث تابع الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة المنطقة السكنية "عمر بن الخطاب" (شملت: رصف، شبكة صرف، بالوعات مطر، ودهانات واجهات)، بالتوازي مع أعمال التطوير بـ "منطقة الصفوة" (ترميم غرف التفتيش ورصف الطرق). وأكد "زغلف" أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

سادساً: حي الضواحي: حملة حاسمة بشارع "23 ديسمبر" لإزالة التعديات ومنع الإشغالات



قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن مصادرة فروشات الخضار، الأقفاص، والبنوك الخشبية، والأكشاك المخالفة بشارع 23 ديسمبر. وشدد "الوالي" على أن الحي مستمر في تطبيق القانون بصرامة تجاه المخالفين لخطوط التنظيم، والضرب بيد من حديد على كل ما يعيق حركة المرور والمشاة.

سابعاً: حي الجنوب: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بـ "قرية الصدق"



في إطار تحسين الخدمات، تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية الصدق. شملت الأعمال مراجعة الكشافات، استبدال الكابلات التالفة، وتأمين فتحات الأعمدة لضمان سلامة المواطنين وتحقيق أعلى مستويات التأمين والإنارة العامة.

ثامناً: حي الغرب: حملات تطهير واسعة بمقابر بورسعيد القديمة



بمتابعة الأستاذ باسم عمر، رئيس الحي، نفذت شركة "النظافة " حملات نظافة مكثفة داخل مقابر بورسعيد القديمة، شملت تجريف الرمال، رفع الرتش والقمامة والحشائش. وناشد "عمر" المواطنين بالتعاون في الحفاظ على نظافة المكان ومنع إلقاء المخلفات لخطورتها على السلامة العامة ومنعاً لأي حرائق محتملة.