حملة مكبرة لإزالة 16 حالة تعدٍ بمنطقة سهل الطينة وجنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن حملات الإزالة تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ28، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بمتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة 6 حالات متغيرات مكانية ضمن حملة مكبرة قادها رئيس حي الجنوب

وأضاف المحافظ أن الدولة تتعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وجهات الولاية لرصد وإزالة أي مخالفات فور وقوعها، مع الاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية لرصد التعديات والتعامل معها في مهدها

إزالة 10 حالات تعدٍ بمنطقة سهل الطينة:



وفي هذا السياق، ترأست الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة سهل الطينة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وإدارة الأملاك.

وأسفرت الحملات عن إزالة 10 حالات تعدٍ حيث تمت الإزالات بواسطة الأجهزة التنفيذية بالمدينة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

6 حالات إزالة متغيرات مكانية بحي الجنوب:



كما تم تنفيذ 6 حالات إزالة لمتغيرات مكانية بحي الجنوب بقيادة المهندس وليد الدعدع، وذلك بمشاركة قوات الأمن، وفي نطاق مراقبة شباب الخريجين، ضمن جهود رصد التعديات وإزالتها فور اكتشافها وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، تم تنفيذ 4 حالات إزالة لمتغيرات مكانية تابعة لهيئة التعمير، ضمن خطة المحافظة للتعامل الفوري مع أي تعديات على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة.

كما شهدت الحملات إزالة 24 مزرعة مخالفة على مساحة 120 فدانًا، في إطار الجهود المكثفة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها والتصدي لكافة أشكال البناء أو الاستغلال غير القانوني للأراضي بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة، مؤكدة استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها على الفور.