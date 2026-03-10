درجة الحرارة تصل لـ 2 بهذه المناطق | تفاصيل

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبدالمطلب ، تغطية إخبارية حول طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد البلاد موجه من التقلبات الجوية وطقس شديد البرودة وبرودة تصل إلى 2 درجات مئوية، بالإضافة إلى تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، بينما تميل الأجواء للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 21 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية في الصباح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

