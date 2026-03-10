قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إسرائيل ترفع ميزانية الدفاع 38 مليار شيكل تزامنا مع الغارات على إيران

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أعلنت القناة الـ12 العبرية أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اتفقوا على زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 28 مليار شيكل، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 10 مليارات شيكل كمبلغ احتياطي لتغطية سيناريوهات أمنية إضافية.

جاء ذلك في سياق استمرار الغارات الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف إيرانية منذ 11 يوماً. وادعى نتنياهو، خلال زيارته مركز القيادة الصحية الوطنية بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان مكتبه، أن هذه العمليات ألحقّت "خسائر فادحة بالنظام الإيراني"، مؤكداً استمرار العمل بهدف "تمكين الشعب الإيراني من التحرر من نير الاستبداد".


ورغم المظاهرات المناهضة للسياسات الإسرائيلية داخل البلاد، أصر نتنياهو على أن العمليات العسكرية مستمرة، وأن ما تحقق حتى الآن يعكس حجم الضرر الذي ألحق بالنظام الإيراني.


تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تصريحات لمسؤولين أمريكيين عن استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات أشد داخل الأراضي الإيرانية، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز جاهزيته الدفاعية.

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتسلئيل سموتريتش وزير المالي زيادة ميزانية الدفاع

